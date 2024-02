Fonseca diventa Pro, niente università negli USA

“Annuncio che rinuncio all’eleggibilità al College e divento professionista nel 2024”. Con questa frase inizia la lettera pubblicata dal giovane talento brasiliano Joao Fonseca, stella del recente ATP 500 di Rio, attraverso la quale scioglie la sua riserva sul diventare già da quest’anno un tennis professionista, oppure iniziare la strada universitaria negli USA. Nel corso del torneo di casa e nei giorni seguenti si era parlato molto del futuro di Fonseca, ancora un po’ diviso tra la voglia di buttarsi tra i professionisti nonostante la giovane età, oppure attendere uno o più anni, formandosi in un college statunitense. La lettera di Joao cancella ogni dubbio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joao Fonseca (@joaoffonseca)

“È stata una decisione davvero difficile per me e la mia famiglia, e ho sognato di vivere la vita da college a Charlottesville, giocando lo sport che amo all’interno di una bella squadra, ma negli ultimi mesi il tennis Pro mi ha chiamato in un modo a cui non posso rispondere no”.

“Sebbene non frequenterò la scuola, continuo a pensare che sia un percorso di grande valore per i giovani tennisti verso il tennis professionistico” conclude il brasiliano.

Questa settimana intanto il 17enne di Rio de Janeiro ha perso al primo turno del Chile Open. Seguiremo i suoi prossimi passi nei tornei maggiori, per i quali riceverà sicuramente delle wild card tra tabellone di qualificazione e main draw.

Mario Cecchi