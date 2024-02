Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi out al secondo turno nel 500 di Acapulco (Video sintesi delle due partite)

Si ferma al secondo turno l’avventura di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi all’ATP 500 di Acapulco. Nella notte i due azzurri sono stati estromessi rispettivamente da Stefanos Tsitsipas e Ben Shelton, al termine di due partite combattute.

Tsitsipas, attualmente n.12 ATP ma ex n.3 del mondo e finalista Slam a Melbourne e Parigi, ha battuto il romano per 6-3 7-6(6) al termine di due ore esatte di gioco. Una buona partita quella di Cobolli, ha spinto molto e lottato alla pari contro il greco per tutto l’incontro. Il rimpianto viene dal tiebreak del secondo set, nel quale si è ritrovato avanti per 5 punti a 2. Se fosse riuscito a trascinare il match al terzo set, nella pura bagarre, chissà…

Il primo set della partita si è deciso con un solo break, subito da Cobolli nel quarto game alla terza chance. Tsitsipas molto aggressivo, ha consolidato il vantaggio sul 4-1 e ha avuto due chance per il doppio break, senza riuscire ad ottenerlo. Flavio ha avuto due grandi chance per tornare in vita nel set nel gioco successivo, ha rischiato molto e Stefanos ha commesso qualche errore, incluso un doppio fallo, ma la testa di serie n.5 ha salvato due palle del contro break, chiudendo quindi il parziale per 6 giochi a 3.

Ancor più combattuto il secondo set. Cobolli salva due palle break in apertura, poi dominano i turni di servizio, fino al nono game, dove inizia la bagarre. Cobolli annulla una palla break, ma cede il turno di battuta alla seconda chance; Tsitsipas va a servire per il match per il 5-4 ma Cobolli non demorde, rischia il tutto per tutto e ottiene un contro break sul 15-40 che manda il set al tiebreak. Cobolli gioca bene, Tsitsipas è teso e crolla sotto 5 punti a 2. Qua purtroppo Stefanos vince 4 punti di fila e alla fine supera l’italiano per 8 punti a 6.

Cobolli ha salvato 7 delle 9 palle break concesse, ma ha ottenuto poco in risposta contro la prima di servizio del greco, solo 7 punti s 36 giocati, ma è piaciuto molto il suo atteggiamento e la forza nello scambio.

[Q] Flavio Cobolli vs [5] Stefanos Tsitsipas



ATP Acapulco Flavio Cobolli Flavio Cobolli 3 6 Stefanos Tsitsipas [5] Stefanos Tsitsipas [5] 6 7 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* df 6-6 → 6-7 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 6-5 → 6-6 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Cobolli (🇮🇹) vs Tsitsipas (🇬🇷)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 248 vs 282

– Aces: 5 vs 5

– Double Faults: 1 vs 4

– First Serve: 48/88 (55%) vs 36/70 (51%)

– 1st Serve Points Won: 33/48 (69%) vs 29/36 (81%)

– 2nd Serve Points Won: 17/40 (43%) vs 20/34 (59%)

– Break Points Saved: 7/9 (78%) vs 2/3 (67%)

– Service Games Played: 10 vs 11

RETURN STATS:

– 1st Serve Return Points Won: 7/36 (19%) vs 15/48 (31%)

– 2nd Serve Return Points Won: 14/34 (41%) vs 23/40 (57%)

– Break Points Converted: 1/3 (33%) vs 2/9 (22%)

– Return Games Played: 11 vs 10

POINT STATS:

– Net Points Won: 14/19 (74%) vs 12/16 (75%)

– Winners: 23 vs 18

– Unforced Errors: 16 vs 13

– Service Points Won: 50/88 (57%) vs 49/70 (70%)

– Return Points Won: 21/70 (30%) vs 38/88 (43%)

– Total Points Won: 71/158 (45%) vs 87/158 (55%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 209 km/h (129 mph) vs 217 km/h (134 mph)

– 1st Serve Average Speed: 183 km/h (113 mph) vs 199 km/h (123 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 147 km/h (91 mph) vs 157 km/h (97 mph)

Niente da fare anche per Matteo Arnaldi, battuto dal super servizio e intensità di Ben Shelton, uscito vincitore con lo score di 7-6(1) 3-6 -63 dopo due ore e mezza di gioco. Arnaldi tuttavia deve essere soddisfatto della sua prestazione complessiva: non è assolutamente facile tenere testa e giocare alla pari contro un vero “bombardiere” come l’americano quando serve così bene. Shelton infatti ha chiuso il match con il 75% di prime palle in campo, vincendo il 74% dei punti, e pure un ottimo 52% sulla seconda palla. Alla fine entrambi hanno ottenuto 3 break a testa, tanto che la differenza è venuta da pochi punti decisivi che hanno fatto pendere la bilancia dal lato dell’americano.

Il primo set vede uno scambio di break e contro break nel terzo e quarto gioco. Shelton cede la battuta per il 2-1 Arnaldi, ma si riscatta immediatamente nel game più lungo e sofferto del match, nel quale il ligure concede e annulla tre palle break, sotto la pressione e bordate dei Ben. Alla fine restituisce il break alla quarta chance, con un doppio fallo. Il parziale scorre via sui turni di battuta, ma al tiebreak non c’è storia: Shelton vince i primi 5 punti e chiude per 7-1.

Ottima la reazione di Arnaldi all’avvio del secondo set: inizia con un buon turno di battuta e quindi strappa a 15 il Break all’americano (che era crollato 0-40 con un doppio fallo). È l’allungo che decide il parziale, è bravo Matteo a servire bene, condurre gli scambi e perdere solo 4 punti alla battuta in tutto il set, chiudendo con un convincente e meritato 6-3.

La lotta si riaccende all’avvio del terzo set. Shelton fa la voce grossa al servizio e vola al comando 2-0 con un break in apertura, con Matteo crollato 0-40 e poi superato alla seconda palla break. Shelton mette il turno al servizio, mentre Arnaldi è costretto soffrire anche nel suo secondo game al servizio, dove annulla una palla break delicatissima. Arnaldi incappa in un altro turno di battuta difficilissimo sul 4-1, commette ben due doppi falli e subisce il secondo break del set, per il 5-1 Shelton. L’azzurro cerca e trova un’ultima reazione, strappa un game in risposta per il 2-5, ma non riesce a stoppare Ben al servizio per il match sul 5-3, per il 6-3 conclusivo.

Ben Shelton vs Matteo Arnaldi



ATP Acapulco Ben Shelton Ben Shelton 7 3 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 3 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 5-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 4-1 → 5-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 3-0 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 B. Shelton 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 2-5 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 B. Shelton 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-4 → 5-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Shelton (🇺🇸) vs Arnaldi (🇮🇹)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 283 vs 249

– Aces: 7 vs 5

– Double Faults: 3 vs 5

– First Serve: 62/83 (75%) vs 53/109 (49%)

– 1st Serve Points Won: 46/62 (74%) vs 38/53 (72%)

– 2nd Serve Points Won: 11/21 (52%) vs 27/56 (48%)

– Break Points Saved: 1/4 (25%) vs 6/9 (67%)

– Service Games Played: 15 vs 15

RETURN STATS:

– 1st Serve Return Points Won: 15/53 (28%) vs 16/62 (26%)

– 2nd Serve Return Points Won: 29/56 (52%) vs 10/21 (48%)

– Break Points Converted: 3/9 (33%) vs 3/4 (75%)

– Return Games Played: 15 vs 15

POINT STATS:

– Net Points Won: 32/53 (60%) vs 19/30 (63%)

– Winners: 33 vs 27

– Unforced Errors: 5 vs 15

– Service Points Won: 57/83 (69%) vs 65/109 (60%)

– Return Points Won: 44/109 (40%) vs 26/83 (31%)

– Total Points Won: 101/192 (53%) vs 91/192 (47%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 225 km/h (139 mph) vs 209 km/h (129 mph)

– 1st Serve Average Speed: 194 km/h (120 mph) vs 186 km/h (115 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 163 km/h (101 mph) vs 151 km/h (93 mph)