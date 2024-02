Matteo Berrettini torna in campo all’Arizona Tennis Classic: Ufficiale la wild card per il tabellone principale

Matteo Berrettini, uno degli assi del tennis italiano e primo finalista di Wimbledon nel panorama nazionale, è pronto a fare il suo atteso ritorno sui campi da tennis, confermando la sua partecipazione all’Arizona Tennis Classic, il prestigioso Challenger 175 di Phoenix. Dopo un periodo di assenza dalle competizioni, dovuto a un infortunio patito allo US Open, Berrettini è pronto a rientrare in gioco, ricevendo una wild card dagli organizzatori per un evento che ha già visto trionfare l’italiano nel 2019.

L’evento, che si terrà dal 12 al 17 marzo, sarà trasmesso su SuperTennis e SuperTenniX, permettendo ai fan di seguire da vicino le gesta del tennista romano, attualmente posizionato al numero 125 del ranking ATP. La sua ultima apparizione risale allo US Open, dove una sfortunata caduta durante il match di secondo turno contro Arthur Rinderknech lo ha costretto al ritiro. Rinderknech, a proposito, è tra i protagonisti del circuito di questa settimana a Lille, evento anch’esso coperto dalle telecamere di SuperTennis.

L’Arizona Tennis Classic si annuncia come un torneo di alto livello, con la presenza annunciata di giocatori del calibro di Jan-Lennard Struff, Tomas Martin Etcheverry, Chris Eubanks, Roman Safiullin, Emil Ruusuvuori, Marcos Giron, Alexander Shevchenko e la leggenda del tennis Andy Murray, tre volte vincitore di tornei del Grande Slam.

Per Berrettini, la partecipazione a questo torneo rappresenta non solo un’opportunità per testare la sua condizione fisica dopo l’infortunio ma anche la chance di ritrovare quel ritmo di gioco che lo ha portato in passato a conquistare importanti successi sul circuito ATP. La sua presenza all’Arizona Tennis Classic promette di aggiungere fascino e competitività a un evento già ricco di talenti, con gli occhi del mondo del tennis puntati sul ritorno di uno dei suoi protagonisti più amati.

FORZA MATTEO! 🇮🇹💪🔨 Announcing our first Main Draw Wild Card, Matteo Berrettini! The 2021 Wimbledon finalist hasn’t played since last year’s US Open due to injury, but will start his comeback campaign in Phoenix!#ArizonaTennisClassic | @ATPChallenger pic.twitter.com/ISI6fPMvMQ — Arizona Tennis Classic (@aztennisclassic) February 28, 2024





Marco Rossi