Atp 500 Acapulco: Arnaldi e Cobolli cercano un’altra impresa, quote da ribaltare contro Shelton e Tsitsipas

Sinner non è l’unico a portare in alto il tennis italiano nel mondo. Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli hanno ribaltato i pronostici contro Fritz e Auger-Aliassime e vogliono continuare a stupire all’Atp 500 di Acapulco. Ma dovranno sfidare ancora le previsioni dei bookie. Arnaldi parte sfavorito a 2,75 contro Ben Shelton, offerto a 1,42. Ancor più in salita l’ottavo di finale di Cobolli, proposto a 4,50 contro Stefano Tsitsipas, in lavagna a 1,20.

Nel set betting tra Shelton ad Arnaldi prevale a 2,20 la vittoria per 2-0 dello statunitense, quota che sale a 2,75 per il 2-1; si giocano a 5, invece, il 2-0 e il 2-1 per l’azzurro. Nell’altra sfida valgono 1,57 e 4 le vittorie in due e tre set di Tsitsipas, mentre il 2-0 o 2-1 di Cobolli si attestano a 8,50. I due avversari degli italiani sono anche tra i favoriti per la vittoria del torneo: Tsitsipas comanda nelle quote a 5, con Shelton tra gli inseguitori a 6,50; si gioca a 26, invece, il primo titolo in carriera di Arnaldi.

Quote e scontri diretti

– TOMORROW, 01:00 R16 🇺🇸 Tiafoe (8) – 🇩🇪 Koepfer 0-0 1.48 2.64

– TOMORROW, 01:00 R16 🇦🇺 De Minaur (3) – 🇦🇹 Ofner 0-0 1.09 7.21

– TOMORROW, 01:00 R16 🇯🇵 Nishioka – 🇬🇧 Draper 0-0 4.02 1.24

– TOMORROW, 02:30 R16 🇩🇪 Altmaier – 🇷🇸 Kecmanovic 0-1 2.45 1.53

– TOMORROW, 02:30 R16 🇮🇹 Cobolli – 🇬🇷 Tsitsipas (5) 0-0 4.85 1.18

– TOMORROW, 02:30 R16 🇺🇸 Shelton – 🇮🇹 Arnaldi 0-0 1.44 2.76

– TOMORROW, 04:00 R16 🇳🇴 Ruud (6) – 🇷🇸 Lajovic 3-1 1.23 4.11

– TOMORROW, 04:00 R16 🇺🇸 Kovacevic – 🇩🇰 Rune (2) 0-0 4.24 1.22