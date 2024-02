1000 dollari per ogni Ace, Tsitsipas in aiuto di Acapulco

Stefanos Tsitsipas donerà alla città di Acapulco 1000 dollari per ogni Ace realizzato nell’ATP 500 sulle sponde del Pacifico. Un piccolo ma significativo contributo alla bella località turistica messicana, gravemente devastata dall’uragano Otis lo scorso ottobre. Secondo le stime delle autorità locali, oltre 250mila famiglie hanno subito perdite gravissime, molte sono senza la loro casa, e l’80% degli hotel e dei business legati al turismo, fonte principale di lavoro della città, sono state impattate in modo severo dalla tempesta.

United for Acapulco 💙🇲🇽@steftsitsipas will donate 1,000 usd for every ace he hits during the @AbiertoTelcel to the relief program for Acapulco.

In October of 2023, hurricane Otis caused catastrophic damage in Acapulco, impacting about 250,000 families, 80% of its hotels and… pic.twitter.com/F22fgYjgIc

— ATP Tour (@atptour) February 27, 2024