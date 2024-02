ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Jakub Mensik annulla match point e vince a Dubai. Ok Daniil Medvedev. Nella notte in campo Darderi a Santiago (LIVE)

LiveTennis Youtube – La Favola Jordan Thompson



Determinato. È così che si sta mostrandoin questi ultimi giorni. La giovane promessa di 18 anni continua a sfoggiare talento in abbondanza: prima a Doha, dove ha raggiunto la finale, e ora all’ATP di Dubai. Il ceco ha appena sconfittoper 4-6, 6-3, 7-6(7), riuscendo a salvare un match point nel tie-break del terzo set che avrebbe potuto eliminarlo. Tuttavia, quella determinazione con cui si aggrappa al campo, la sua potenza e il buon stato di forma lo hanno portato a raggiungere l’impensabile solo pochi giorni fa. Ora, combatterà negli ottavi di finale contro

Il campione in carica dell’ATP di Dubai si è fatto strada nel suo debutto contro Alexander Shevchenko. Daniil Medvedev ha sconfitto l’amico e connazionale dopo un’impressionante dimostrazione di forza e mentalità, con il punteggio finale di 6-3, 7-5. Infatti, il russo ha messo in pratica il suo noto modo di rispondere ai servizi, molto lontano dalla linea di fondo e passando dalla difesa all’attacco in modo brillante. Shevchenko è rimasto competitivo per entrambi i set e ha avuto le sue opportunità, ma Medvedev ha serrato i ranghi verso la fine del secondo set, sapendo esattamente quando e come farlo. Con Gilles Simon che ora gli dà istruzioni dalla sua panchina, il russo è agli ottavi di finale, dove affronterà il nostro Lorenzo Sonego.

1. [WC] Gael Monfilsvs [5] Ugo Humbert

2. [LL] Luca Van Assche vs [4] Karen Khachanov (non prima ore: 13:00)



3. [1] Daniil Medvedev vs Alexander Shevchenko (non prima ore: 16:00)



4. [WC] Sumit Nagal vs Lorenzo Sonego



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Fabian Marozsan vs [8] Alejandro Davidovich Fokina



2. Lorenzo Musetti vs [Q] Arthur Cazaux



3. [SE] Jakub Mensik vs Borna Coric



4. [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs [WC] Skander Mansouri / Aisam-Ul-Haq Qureshi



Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Lucky Loser / vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek



2. Alexander Bublik / Adrian Mannarino vs [Q] Yuki Bhambri / Robin Haase



3. [4] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Tallon Griekspoor / Jan-Lennard Struff



4. Ariel Behar / Adam Pavlasek vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Jiri Lehecka vs [Q] Marton Fucsovics



2. [Q] Maximilian Marterer vs Christopher O’Connell



3. Alejandro Davidovich Fokina / Jiri Lehecka vs Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin



ATP 500 Acapulco (Messico) 🇲🇽 – 1° Turno, cemento

1. Roman Safiullin vs [5] Stefanos Tsitsipas

2. [Q] Michael Mmoh vs [2] Holger Rune



3. [1] Alexander Zverev vs Daniel Altmaier (non prima ore: 04:00)



GRANDSTAND – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [8] Frances Tiafoe vs Max Purcell



2. [6] Casper Ruud vs Christopher Eubanks



3. [WC] Rodrigo Pacheco Mendez vs Dusan Lajovic



CANCHA 1 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [Q] Terence Atmane vs Dominik Koepfer



2. [Q] Aleksandar Kovacevic vs Jordan Thompson



3. [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs Julian Cash / Robert Galloway



CANCHA 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 7:00 pm)

1. [WC] Guido Andreozzi / Miguel Angel Reyes-Varela vs [2] Hugo Nys / Jan Zielinski



2. [4] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Miomir Kecmanovic / Roman Safiullin



ATP 250 Santiago (Cile) 🇨🇱 – 1° Turno, terra battuta

1. [Q] Juan Manuel Cerundolovs [5] Yannick Hanfmann

2. Thiago Agustin Tirante vs [WC] Joao Fonseca



3. Cristian Garin vs Tomas Barrios Vera (non prima ore: 23:00)



4. [LL] Facundo Bagnis vs [WC] Luciano Darderi



Court 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [8] Jaume Munar vs Bernabe Zapata Miralles



2. Albert Ramos-Vinolas vs Hugo Dellien



3. [LL] Francisco Comesana vs Juan Pablo Varillas



4. Marcelo Demoliner / Guillermo Duran vs Boris Arias / Federico Zeballos



Court 2 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Thiago Seyboth Wild vs [Q] Roman Andres Burruchaga



2. [4] Evan King / Reese Stalder vs Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth



3. Roberto Carballes Baena / Bernabe Zapata Miralles vs [2] Andrea Pellegrino / Andrea Vavassori



