Jasmine Paolini: Una storia di successo, radici multiculturali e sogni olimpici

Nella Castelnuovo di Garfagnana, tra le verdi colline della Toscana, è nata una stella del tennis che sfida ogni stereotipo: Jasmine Paolini. Con un padre lucchese, una madre polacca di Lodz, e nonni ghanesi e italiani, Jasmine incarna una cittadinanza globale fin dalla culla. Cresciuta tra i campi del circolo tennis Bagni di Lucca, dove, come lei stessa racconta, “i bambini regnavano sovrani”, ha imparato presto che le dimensioni del luogo non definiscono la grandezza dei sogni racconta al Corriere della Sera l’azzurra.

La storia di Jasmine Paolini è un esempio luminoso di come la diversità, il lavoro e la passione possano convergere verso il successo, ispirando non solo gli appassionati di tennis ma chiunque creda nel potere dei sogni e nella forza della determinazione. Con la sua grinta e il suo talento, Paolini non solo ha scalato le classifiche mondiali ma ha anche contribuito a riscrivere la narrativa del tennis italiano, dimostrando che non importa da dove vieni o quanto sia grande il tuo paese: con impegno e passione, i sogni possono diventare realtà.

Ora, a 28 anni, Paolini si è guadagnata il titolo di regina di Dubai e si colloca alla numero 14 nel ranking mondiale, un traguardo che porta con sé non solo la gloria personale ma anche la conferma di un’era d’oro per il tennis italiano. Il suo nome, che ricorda le principesse Disney, simboleggia una favola moderna di tenacia e talento, costruita su una base di lavoro costante e passione.

L’ascesa di Paolini non è solo frutto del suo impegno individuale ma si inserisce in un contesto più ampio di successo collettivo che vede l’Italia protagonista sul palcoscenico mondiale del tennis. Con vittorie che spaziano dai titoli Slam a quelli WTA e ATP, il movimento tennistico italiano vive un periodo di splendore senza precedenti, grazie anche a figure come Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che ha contribuito a portare il tennis nelle case degli italiani, aumentandone la visibilità e l’interesse.

“Dietro la mia vittoria c’è un lavoro che va avanti da anni, ma anche l’onda collettiva di questi mesi pazzeschi. La Sinnermania ci ha fatto svoltare: Jannik ha portato il tennis al Tg1 e luce anche su noi ragazze. Prima non c’era la giusta visibilità, nemmeno quando la generazione di Pennetta, Schiavone, Vinci e Errani vinceva tornei pesanti. È una questione di cultura: non solo italiana, del mondo. Ma oggi è cambiata l’aria che si respira”.

“Parlo polacco, da piccola ci andavo ogni anno, ho tanti ricordi. Ognuno ha i suoi tempi: ora entro in campo con una mentalità diversa, convinta di potermela giocare con chiunque Non c’è nulla di male né a dire di sì a Sanremo né a rifiutare l’invito, io ci sarei andata ma capisco perfettamente Sinner che voleva restare tranquillo e allenarsi per Rotterdam”.

Dietro ogni grande atleta, c’è sempre un team di supporto e per Paolini, figure chiave come il coach Renzo Furlan e la capitana Tathiana Garbin, hanno giocato un ruolo fondamentale. La loro guida e fiducia hanno permesso a Jasmine di esprimere al meglio il suo carattere resiliente e la sua determinazione, qualità che l’hanno portata a conquistare importanti vittorie e a sognare traguardi ancora più ambiziosi, come le WTA Finals e una medaglia olimpica a Parigi. “Singolare, doppio con la Errani o magari misto: uno con cui giocare spero che lo troverò… (ride) Corro su ogni palla, sfrutto la mia velocità. Anche quando sono sotto nel punteggio, penso: io questo match posso ribaltarlo, se voglio”.

La storia di Paolini è anche un inno alla multiculturalità e all’integrazione, dimostrando come le radici diverse possano arricchire e ispirare. Parla polacco, celebra le sue origini italiane e polacche, e si muove con disinvoltura sul palcoscenico mondiale, portando con sé un pezzo di Italia e una varietà di influenze culturali. Nonostante le pressioni e l’attenzione mediatica, Jasmine mantiene i piedi per terra, ricordando l’importanza delle sue origini e della famiglia, con la visita alla nonna che diventa un rituale di connessione e gratitudine.





Francesco Paolo Villarico