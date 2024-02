A Dubai esordio favorevole per Sonego, in quota Musetti insegue Cazaux (con il programma di domani)

Due tennisti in cerca di riscatto pronti a scendere in campo a Dubai, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Dopo la finale raggiunta in doppio a Doha, i due proveranno a riprendersi la scena anche in singolare per tornare a vincere. Musetti ha perso al primo turno sia a Rotterdam che in Qatar, non vince due partite consecutive dallo scorso settembre e, secondo i bookmaker, non sembra destinato al successo in Medio Oriente. Il carrarino parte dietro in quota contro Arthur Cazaux, offerto vincente tra 1,47 e 1,48 contro l’azzurro tra 2,60 e 2,63. Nel set betting è avanti il 2-0 per il francese, a 2,15, seguito dal 2-1 a 3,70. Il 2-0 di Musetti, che a Dubai non ha mai vinto una partita, paga 4,40 volte la scommessa.

Situazione diversa in quota per Sonego, anche lui reduce da due primi turni senza successo in Olanda e a Doha ma pronto ad affrontare un avversario, sulla carta, più agevole. Contro l’indiano Nagal il tennista torinese è visto vincente a 1,52 contro i 2,40 del rivale. Il risultato di 2-0 in favore dell’italiano si gioca a 2,40, seguito dal 2-1 a 3,75.

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [WC] Gael Monfils vs [5] Ugo Humbert

2. Alexei Popyrin vs [4] Karen Khachanov (non prima ore: 13:00)

3. [1] Daniil Medvedev vs Alexander Shevchenko (non prima ore: 16:00)

4. [WC] Sumit Nagal vs Lorenzo Sonego

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Fabian Marozsan vs [8] Alejandro Davidovich Fokina

2. Lorenzo Musetti vs [Q] Arthur Cazaux

3. [SE] Jakub Mensik vs Borna Coric

4. [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs [WC] Skander Mansouri / Aisam-Ul-Haq Qureshi

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek

2. Alexander Bublik / Adrian Mannarino vs [Q] Yuki Bhambri / Robin Haase

3. [4] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Tallon Griekspoor / Jan-Lennard Struff

4. Ariel Behar / Adam Pavlasek vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Jiri Lehecka vs [Q] Marton Fucsovics

2. [Q] Maximilian Marterer vs Christopher O’Connell

3. Alejandro Davidovich Fokina / Jiri Lehecka vs Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin