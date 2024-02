ATP 500 Dubai, Acapulco, ATP 250 Santiago e ATP 500 Rio de Janeiro: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del Turno Decisivo delle Qualificazioni. Giulio Zeppieri si ferma al turno decisivo a Dubai (LIVE)

Giulio Zeppieri ha affrontato un ostacolo arduo nel turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP 500 di Dubai, ma non è riuscito a superare la prova contro il francese Arthur Cazaux, testa di serie numero 5 nel tabellone delle qualificazioni. La partita si è conclusa con il punteggio di 7-6(5) 6-4 dopo un’ora e 45 minuti di gioco.

Il match si è caratterizzato per un equilibrio sostanziale, soprattutto nel primo set dove il servizio ha giocato un ruolo predominante. Zeppieri è stato il primo a trovare delle opportunità in risposta, spingendosi ai vantaggi, ma è stato Cazaux a ottenere un set point nel decimo gioco, neutralizzato efficacemente dall’italiano con un’ottima prima di servizio. Tuttavia, i momenti di rammarico per Zeppieri si sono concentrati nel tiebreak, dove, nonostante si sia trovato in vantaggio per 3-1 e poi 4-2, non è riuscito a capitalizzare a causa di due decisivi errori di rovescio che lo hanno costretto a cedere il set.

Nel secondo set, la superiorità di Cazaux è diventata più marcata. Il francese ha avuto diverse occasioni per conquistare il break sia nel primo che nel terzo game, senza tuttavia concretizzare sei palle break complessive. Zeppieri ha annullato un’ulteriore palla break nel quinto gioco, ma è stato nel settimo game che Cazaux è riuscito a ottenere il break decisivo, gestendo poi il proprio servizio con autorità fino al termine dell’incontro.

Con questa sconfitta, si conclude l’avventura di Zeppieri nelle qualificazioni di Dubai. Le possibilità di un ripescaggio sembrano remote, dato che Zeppieri si trova in coda alla lista degli ammessi e sarebbero necessari quattro ritiri dopo la compilazione del tabellone principale per poter accedere al torneo.

Zeppieri (🇮🇹) vs Cazaux (🇫🇷)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 279 vs 328

– Aces: 5 vs 12

– Double Faults: 3 vs 0

– First Serve: 53/85 (62%) vs 42/61 (69%)

– 1st Serve Points Won: 38/53 (72%) vs 38/42 (90%)

– 2nd Serve Points Won: 17/32 (53%) vs 12/19 (63%)

– Break Points Saved: 10/11 (91%) vs 0/0 (0%)

– Service Games Played: 11 vs 11

RETURN STATS:

– 1st Serve Return Points Won: 4/42 (10%) vs 15/53 (28%)

– 2nd Serve Return Points Won: 7/19 (37%) vs 15/32 (47%)

– Break Points Converted: 0/0 (0%) vs 1/11 (9%)

– Return Games Played: 11 vs 11

POINT STATS:

– Net Points Won: 9/16 (56%) vs 12/18 (67%)

– Winners: 19 vs 31

– Unforceed Errors: 11 vs 7

– Service Points Won: 55/85 (65%) vs 50/61 (82%)

– Return Points Won: 11/61 (18%) vs 30/85 (35%)

– Total Points Won: 66/146 (45%) vs 80/146 (55%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 220 km/h (136 mph) vs 224 km/h (139 mph)

– 1st Serve Average Speed: 198 km/h (123 mph) vs 206 km/h (128 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 168 km/h (104 mph) vs 157 km/h (97 mph)

ATP Dubai Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 6 4 Arthur Cazaux [5] Arthur Cazaux [5] 7 6 Vincitore: Cazaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Cazaux 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 3-5 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 3-3 → 3-4 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 G. Zeppieri 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* ace 4*-5 4*-6 5-6* ace 6-6 → 6-7 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Cazaux 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Zeppieri 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

1. Giulio Zeppierivs [5] Arthur Cazaux

2. [1] Tomas Machac vs [6] Roberto Bautista Agut



ATP Dubai Tomas Machac [1] Tomas Machac [1] 6 6 6 Roberto Bautista Agut [6] Roberto Bautista Agut [6] 7 2 1 Vincitore: Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 T. Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 3-1 → 4-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 T. Machac 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 T. Machac 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Bautista Agut 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-2 → 5-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 T. Machac 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 ace 40-40 A-40 5-6 → 6-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 T. Machac 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Machac 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Machac 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [1] Yuki Bhambri / Robin Haase vs [2] Andreas Mies / John-Patrick Smith (non prima ore: 11:00)



ATP Dubai Yuki Bhambri / Robin Haase [1] Yuki Bhambri / Robin Haase [1] 2 6 Andreas Mies / John-Patrick Smith [2] Andreas Mies / John-Patrick Smith [2] 6* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* df 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 Y. Bhambri / Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Mies / Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Y. Bhambri / Haase 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Mies / Smith 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 Y. Bhambri / Haase 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Mies / Smith 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Y. Bhambri / Haase 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Mies / Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Bhambri / Haase 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Mies / Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Y. Bhambri / Haase 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Mies / Smith 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Luca Van Assche vs [7] Maximilian Marterer



ATP Dubai Luca Van Assche [2] Luca Van Assche [2] 7 3 4 Maximilian Marterer [7] Maximilian Marterer [7] 5 6 6 Vincitore: Marterer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Marterer 0-15 df 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Van Assche 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Marterer 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Marterer 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 M. Marterer 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-2 → 1-3 L. Van Assche 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Marterer 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Van Assche 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Marterer 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 L. Van Assche 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 M. Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Van Assche 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 M. Marterer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 L. Van Assche 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 M. Marterer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Van Assche 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 M. Marterer 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 L. Van Assche 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Van Assche 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Marterer 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 L. Van Assche 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Van Assche 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Van Assche 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [4] Marton Fucsovics vs [8] Richard Gasquet



ATP Dubai Marton Fucsovics [4] Marton Fucsovics [4] 4 6 6 Richard Gasquet [8] Richard Gasquet [8] 6 1 4 Vincitore: Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 R. Gasquet 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP 500 Acapulco (Messico) 🇲🇽 – TD Qualificazione, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. Terence Atmanevs [WC] Zachary Svajda

2. [4] Yoshihito Nishioka vs Michael Mmoh



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 1 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [1] Flavio Cobolli vs [8] Constant Lestienne



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Daniel Evans / Henry Patten vs [2/WC] Hans Hach Verdugo / Luis David Martinez (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 2 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [3] Rinky Hijikata vs [6] Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Santiago (Cile) 🇨🇱 – TD Qualificazione, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Francisco Comesanavs Roman Andres Burruchaga

2. Juan Manuel Cerundolo vs [WC] Matias Soto (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Alt] Murkel Dellien vs [7] Corentin Moutet



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Alex Molcan vs [6/Alt] Facundo Bagnis



Il match deve ancora iniziare

ATP 500 Rio de Janeiro (Brasile) 🇧🇷 – Finali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Alexander Erler/ Lucas Miedlervs Nicolas Barrientos/ Rafael Matos

2. [5] Sebastian Baez vs [Q] Mariano Navone (non prima ore: 21:30)



Il match deve ancora iniziare