Challenger Lille: Il Tabellone Principale e di Quali. Bellucci nel Md e Serafini nelle quali

Challenger Lille – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Rinderknech, Arthur vs Riedi, Leandro

Harris, Lloyd vs (WC) Pouille, Lucas

Harris, Billy vs (WC) Gea, Arthur

Qualifier vs (7) Hassan, Benjamin

(3/WC) Paire, Benoit vs Blockx, Alexander

Virtanen, Otto vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Kolar, Zdenek vs (5) Barrere, Gregoire

(6) Albot, Radu vs (Alt) Lajal, Mark

Brouwer, Gijs vs Prizmic, Dino

Qualifier vs Droguet, Titouan

De Loore, Joris vs (4) Bergs, Zizou

(8) Mpetshi Perricard, Giovanni vs Choinski, Jan

Shimabukuro, Sho vs (Alt) Bellucci, Mattia

Escoffier, Antoine vs Qualifier

Herbert, Pierre-Hugues vs (2) Nakashima, Brandon

(1/Alt) Zhukayev, Beibitvs Serafini, Marcello(WC) Bouquier, Arthurvs (9) Ilkel, Cem

(2) Poullain, Lucas vs (WC) Jebens, Hendrik

(WC) Krajinovic, Filip vs (8) Lamasine, Tristan

(3) Berankis, Ricardas vs Coulibaly, Eliakim

(WC) Vandermeersch, Cyril vs (11) Naw, Hazem

(4) Guinard, Manuel vs Gautier, Alexis

Colson, Tibo vs (10) Stodder, Timo

(5) Squire, Henri vs Santillan, Akira

(Alt) Bertrand, Robin vs (12) Gerasimov, Egor

(6) Geerts, Michael vs (Alt) De Schepper, Kenny

(Alt) Glinka, Daniil vs (7) Otte, Oscar

CENTER – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Filip Krajinovic vs [8] Tristan Lamasine

2. [WC] Cyril Vandermeersch vs [11] Hazem Naw

3. [3] Ricardas Berankis vs Eliakim Coulibaly

4. [Alt] Robin Bertrand vs [12] Egor Gerasimov

5. [1/Alt] Beibit Zhukayev vs Marcello Serafini

6. [6] Michael Geerts vs [Alt] Kenny De Schepper

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Lucas Poullain vs [WC] Hendrik Jebens

2. [4] Manuel Guinard vs Alexis Gautier

3. Tibo Colson vs [10] Timo Stodder

4. [5] Henri Squire vs Akira Santillan

5. [WC] Arthur Bouquier vs [9] Cem Ilkel

6. [Alt] Daniil Glinka vs [7] Oscar Otte