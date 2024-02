Challenger Kigali: Il Tabellone Principale e di Quali. Un azzurro nel Md e due nelle quali

🇷🇼 Challenger Kigali – Tabellone Principale – terra

(1) Gakhov, Ivan vs Pennaforti, Gabriele

Denolly, Corentin vs Casanova, Hernan

Qualifier vs Dev, S D Prajwal

Qualifier vs (7) Houkes, Max

(3) Hemery, Calvin vs Pichler, David

Qualifier vs Wenger, Damien

Bobrov, Bogdan vs (WC) Majchrzak, Kamil

Paz, Juan Pablo vs (8) Safwat, Mohamed

(5) Ionel, Nicholas David vs Sheehy, Joshua

Brumm, Jacob vs (WC) Iradukunda, Guy Orly

Ouakaa, Aziz vs Voisin, Emilien

Qualifier vs (4) Trungelliti, Marco

(6) Lock, Benjamin vs Qualifier

Qualifier vs Oliel, Yshai

(WC) Habiyambere, Ernest vs Cukierman, Daniel

Kozlov, Stefan vs (2) Tabur, Clement

(1/Alt) Ayeni, Alafiavs El Sallaly, Akram(WC) Hakizumwami, Juniorvs (8) Sheyngezikht, Leonid

(2) Schachter, Noah vs (PR) Lock, Courtney John

(WC) Muhire, Joshua vs (10) Bulus, Christopher

(3) Fantini, Luca vs (Alt) Chirala, Sathi Reddy

Asaba, Abraham vs (7) Bellifemine, Alessandro

(4) Lyeons, Jaycer vs (WC) Ishimwe, Claude

(Alt) Stevenson, Kelsey vs (9) Bouquet, Lucas

(5) Brown, Preston vs (Alt) Somani, Parikshit

(WC) Niyigena, Etienne vs (12) Bataljin, Lawrence

(6) Watanabe, Seita vs Nakamura, Ren

(Alt) Yuzuki, Takeru vs (11) Denisov, Ivan

1. [WC] Etienne Niyigenavs [12] Lawrence Bataljin2. [4] Jaycer Lyeonsvs [WC] Claude Ishimwe(non prima ore: 10:30)3. [WC] Junior Hakizumwamivs [8] Leonid Sheyngezikht

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Luca Fantini vs [Alt] Sathi Reddy Chirala

2. [WC] Joshua Muhire vs [10] Christopher Bulus (non prima ore: 10:30)

3. [2] Noah Schachter vs [PR] Courtney John Lock (non prima ore: 12:00)

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Abraham Asaba vs [7] Alessandro Bellifemine

2. [5] Preston Brown vs [Alt] Parikshit Somani (non prima ore: 10:30)

3. [1/Alt] Alafia Ayeni vs Akram El Sallaly (non prima ore: 13:00)

Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Takeru Yuzuki vs [11] Ivan Denisov

2. [6] Seita Watanabe vs Ren Nakamura (non prima ore: 10:30)

3. [Alt] Kelsey Stevenson vs [9] Lucas Bouquet (non prima ore: 13:00)