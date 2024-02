“Chi è il numero 2 del tennis italiano?” (Video)

Se in questo periodo storico dovessimo individuare un faro del movimento tennistico italiano, in grado di scaldare gli animi di tutti i fan della penisola e non solo, lo troveremmo sicuramente nelle montagne del Trentino-Alto Adige, di preciso a Sesto Pusteria. Per tanti, infatti, il “Carota Boy” per eccellenza, Jannik Sinner, è l’idolo del momento. Per una parte di questi lo è grazie alle imprese titaniche della Coppa Davis dello scorso novembre e degli Australian Open di quest’anno, ma per altri lo è già da molto più tempo. Numeri alla mano, difatti, il natìo di San Candido è numero 1 d’Italia nelle classifiche ufficiali dell’ATP dall’11 luglio 2022, quando scavalcò Matteo Berrettini in un giorno che segnò la consegna dello scettro di “miglior giocatore d’Italia” nelle sue mani. Nell’effettivo, Jannik è sempre stato più attrezzato di Matteo e ha continuamente dato la sensazione di essere più vicino, passo dopo passo, torneo dopo torneo, al livello dei grandi del tennis. Inoltre, la stagione che fece da crocevia per i destini del tennista romano e di quello altoatesino fu proprio quella del 2022, anno in cui Sinner giocò meno di quanto ci si potesse aspettare e si infortunò di più, e in cui Berrettini mostrò i primi spiacevoli segni di un calo fisico i cui strascichi, purtroppo, sono visibili anche oggi.

Dopo quell’annata, il cui successo fu diametralmente opposto a quello della precedente, Jannik iniziò la sua scalata verso il podio mondiale, ma la sensazione è che con l’assenza di Matteo si sia perso un “numero 2” che avrebbe fatto invidia a molte nazionali. Difatti, appurato che Sinner è il miglior giocatore italiano di quest’epoca, è lecito domandarsi chi sia la seconda forza del singolare maschile. Nelle ultime fasi della Coppa Davis, effettivamente, le critiche al capitano Filippo Volandri circa la scelta del secondo singolarista sono aumentate, portando l’ex giocatore a mandare in campo a ritmo alternato prima Lorenzo Musetti, poi Lorenzo Sonego e infine Matteo Arnaldi, come visto contro l’Olanda a Malaga. Tutti e tre hanno i loro pregi e i loro difetti, ma l’impressione è che la decisione sul giocatore da schierare verrà sempre affidata alle sensazioni dell’ultimo minuto. L’incerta variabilità dei giocatori in causa, quindi, rende più complicato capire chi sia la seconda forza del movimento e la definizione di questa, anche se nell’effettivo la medaglia d’argento spetterebbe a un grande talento, ora più che mai in affanno, come il carrarino Lorenzo Musetti.





