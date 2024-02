WTA 1000 Dubai: I risultati con il dettaglio delle Semifinali. Paolini in finale. Sarà finale con Anna Kalinskaya che ha sconfitto Iga Swiatek (Video)

Anna Kalinskaya, russa di 25 anni che è stata sempre considerata uno dei talenti della sua generazione ma che non è mai riuscita a confermarlo appieno, disputerà questo sabato la sua prima finale di tornei WTA della carriera, e per di più al WTA 1000 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, uno dei principali tornei del circuito femminile.

Questo risultato inedito per la russa è stato raggiunto grazie alla migliore vittoria della sua carriera da professionista, dopo aver battuto in semifinale la polacca Iga Swiatek, numero uno del mondo, che vantava lunghe serie di vittorie sia nel 2024 (7) sia nei tornei WTA 1000 (13), con il punteggio di 6-4 6-4, in un duello di quasi due ore durante il quale la polacca è sembrata irriconoscibile, ma in cui c’è stato molto merito per il modo in cui la tennista russa è riuscita a resistere agli attacchi e al tentativo di rimonta finale della leader mondiale.

Per Kalinskaya, che ha già raggiunto i quarti di finale dell’Australian Open in modo notevole, il sogno continua, visto che a Dubai ha sconfitto tre tenniste della top 10 in modo consecutivo: Jelena Ostapenko (9ª WTA), Coco Gauff (3ª) e ora Swiatek (1ª).

WTA 1000 Dubai (🇦🇪 Emirati Arabi) – Semifinali, cemento

