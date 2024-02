Jakub Mensik a Doha: Tra successi e iPhone gratis, il rennista rivela il curioso incentivo

LiveTennis Youtube – Matteo Berrettini si allena con Alessandro Bega



A volte ci sono titoli che sembrano incredibili, ma vi assicuriamo che no, questo dice la verità. Dopo aver battuto Andrey Rublev all’ATP Doha 2024 e dopo essersi assicurato il suo ingresso nella top-100,ha fornito una spiegazione spontanea e sincera del motivo per cui sta giocando in Qatar. Il tennista ceco ha sfruttato una delle nuove regole NextGen in particolare quella che permette a un giocatore della top-250 e con meno di 20 anni di utilizzare una wild card diretta in un torneo della categoria ATP 250.

Ma perché Doha in particolare? Mensik ha puntato tutto su questo torneo per un incentivo molto curioso. “L’ho fatto perché ho ricevuto un iPhone gratis”, ha rivelato il ceco tra le risate. Di sicuro saranno contenti alla Apple.





