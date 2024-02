WTA 1000 Dubai: Forfait Rybakina (problemi intestinali), Paolini in semifinale in un 1000 per la prima volta in carriera, sfida Cirstea. Sale al n.22 del ranking

Molti già sognavano la finale di Dubai tra Elena Rybakina e Iga Swiatek, ma quest’anno la super sfida non potrà avere luogo.

La kazaka si ritira poche ore prima del suo incontro dei quarti di finale contro la nostra Jasmine Paolini a causa di problemi intestinali. Di conseguenza, l’italiana avanza in semifinale nel WTA 1000 dove trova Sorana Cirstea, uscita vincitrice dalla sfida contro Marketa Vondrousova.

Una sfortuna per Rybakina, che aveva iniziato la stagione in buona forma, a al contrario un po’ di fortuna per l’azzurra che per la prima volta in carriera approda in semifinale di un torneo WTA 1000.

Con questa semifinale è al momento al n.22 del mondo (appena sorpassata proprio da Cirstea), ad un passo dalla top 20 ed ovviamente è il suo best ranking.





Marco Rossi