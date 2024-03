Masters 1000 Miami: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Darderi entra nel Md

Dopo un’assenza dagli scenari tennistici che ha tenuto in pensiero appassionati e addetti ai lavori, Matteo Berrettini è pronto a fare il suo atteso ritorno in campo. Il tennista romano, finalista di Wimbledon nel 2021, ha scelto il Challenger di Phoenix, in programma dal 12 al 17 marzo, per segnare il suo rientro nell’arena agonistica dove riceverà sicuramente una wild card. Questa competizione rappresenta per Berrettini non solo una tappa fondamentale nel suo percorso di rientro ma anche un banco di prova significativo per testare la sua condizione fisica e ambire a ritornare ai vertici del tennis mondiale.

Il Challenger di Phoenix sarà seguito da un altro appuntamento cruciale per Berrettini: il Masters 1000 di Miami, un torneo che si disputa sulle superfici in cemento statunitensi dal 20 al 31 marzo. La partecipazione di Berrettini a queste due competizioni sottolinea la sua determinazione e il suo impegno nel riconquistare posizioni di prestigio nel circuito ATP.

Una mossa strategica ha permesso a Berrettini, 27 anni, di accedere al tabellone principale dei tornei grazie al ranking protetto, una normativa che offre ai tennisti l’opportunità di rientrare in competizione dopo lunghi periodi di assenza. Berrettini ha sfruttato questa opzione, data la sua inattività superiore ai sei mesi, che lo ha visto lontano dai campi dal 31 agosto 2023 a seguito del ritiro al secondo turno degli US Open.

Il ranking protetto è una misura che mira a supportare i giocatori in fase di rientro dopo infortuni o pause prolungate. Prevede la valutazione della posizione in classifica del giocatore nei tre mesi antecedenti l’infortunio o l’ultima partita giocata. Questo meccanismo consente di accedere ai tornei basandosi su una “posizione virtuale”, facilitando così il ritorno alla competizione ad alti livelli. Un esempio illustre di utilizzo di questa normativa è stato quello di Rafael Nadal, che ha fatto ricorso al ranking protetto per tornare in campo a gennaio.

Probabile il forfait di Lorenzo Musetti che proprio in quei giorni dovrebbe diventare padre per la prima volta. Luciano Darderi, invece, dopo il forfait di Karatsev giocherà per la prima volta nel main draw del torneo nordamericano.

(Clicca per vedere l'entry list) Masters 1000 Miami (MD) Inizio torneo: 18/03/2024 | Ultimo agg.: 12/03/2024 09:54 Main Draw (cut off: 76 - Data entry list: 21/02/24 - Special Exempts: 0/0) 1. N. Djokovic

N. Djokovic 2. C. Alcaraz

C. Alcaraz 3. J. Sinner

J. Sinner 4. D. Medvedev

D. Medvedev 5. A. Rublev

A. Rublev 6. A. Zverev

A. Zverev 7. H. Rune

H. Rune 8. H. Hurkacz

H. Hurkacz 9. A. de Minaur

A. de Minaur 10. T. Fritz

T. Fritz 11. S. Tsitsipas

S. Tsitsipas 12. C. Ruud

C. Ruud 13. G. Dimitrov

G. Dimitrov 14. T. Paul

T. Paul 15. F. Tiafoe

F. Tiafoe 16. B. Shelton

B. Shelton 17. K. Khachanov

K. Khachanov 18. U. Humbert

U. Humbert 19. N. Jarry

N. Jarry 20. A. Mannarino

A. Mannarino 21. A. Bublik

A. Bublik 22. F. Cerundolo

F. Cerundolo 23. C. Norrie

C. Norrie 24. A. Davidovich Fokina

A. Davidovich Fokina 25. J. Struff

J. Struff 26. L. Musetti

L. Musetti 27. T. Martin Etcheverry

T. Martin Etcheverry 27. D. Shapovalov*pr

D. Shapovalov*pr 28. T. Griekspoor

T. Griekspoor 29. F. Auger-Aliassime

F. Auger-Aliassime 30. S. Baez

S. Baez 31. B. Coric

B. Coric 32. J. Lehecka

J. Lehecka 33. M. Raonic*pr

M. Raonic*pr 33. S. Korda

S. Korda 34. C. Eubanks

C. Eubanks 35. L. Djere

L. Djere 36. A. Fils

A. Fils 37. S. Ofner

S. Ofner 38. R. Safiullin

R. Safiullin 39. A. Karatsev

A. Karatsev 40. J. Thompson

J. Thompson 41. M. Arnaldi

M. Arnaldi 42. D. Evans

D. Evans 43. E. Ruusuvuori

E. Ruusuvuori 44. M. Giron

M. Giron 45. A. Shevchenko

A. Shevchenko 46. A. Popyrin

A. Popyrin 47. N. Borges

N. Borges 48. Z. Zhang

Z. Zhang 49. L. Sonego

L. Sonego 50. A. Murray

A. Murray 51. M. Purcell

M. Purcell 52. A. Tabilo

A. Tabilo 53. J. Draper

J. Draper 54. M. Kecmanovic

M. Kecmanovic 55. D. Altmaier

D. Altmaier 56. Y. Hanfmann

Y. Hanfmann 57. D. Koepfer

D. Koepfer 58. D. Lajovic

D. Lajovic 59. F. Diaz Acosta

F. Diaz Acosta 60. F. Marozsan

F. Marozsan 61. M. McDonald

M. McDonald 62. T. Daniel

T. Daniel 63. T. Machac

T. Machac 64. P. Kotov

P. Kotov 65. C. O'Connell

C. O'Connell 66. R. Carballes Baena

R. Carballes Baena 67. S. Wawrinka

S. Wawrinka 68. G. Monfils

G. Monfils 69. F. Cobolli

F. Cobolli 70. B. van de Zandschulp

B. van de Zandschulp 71. L. Van Assche

L. Van Assche 72. A. Vukic

A. Vukic 73. J. Munar

J. Munar 74. A. Michelsen

A. Michelsen 74. M. Berrettini*pr

M. Berrettini*pr 75. A. Muller

A. Muller 76. P. Cachin

P. Cachin 0. (WC) K. Nishikori

(WC) K. Nishikori Alternates 1. L. Darderi (77)

L. Darderi (77) 2. D. Elahi Gala (78)

D. Elahi Gala (78) 3. R. Hijikata (79)

R. Hijikata (79) 4. M. Fucsovics (80)

M. Fucsovics (80) 5. S. Kwon (80)*pr

S. Kwon (80)*pr 6. H. Gaston (81)

H. Gaston (81) 7. T. Seyboth Wi (82)

T. Seyboth Wi (82) 8. A. Cazaux (83)

A. Cazaux (83) 9. Y. Nishioka (84)

Y. Nishioka (84) 10. F. Coria (85)

F. Coria (85) 11. A. Rinderknec (86)

A. Rinderknec (86) 12. J. Rodionov (87)

J. Rodionov (87) 13. C. Garin (88)

C. Garin (88) 14. B. Nakashima (90)

B. Nakashima (90) 15. B. Gojo (91)

B. Gojo (91) 16. J. Wolf (92)

J. Wolf (92) 17. B. Zapata Mir (93)

B. Zapata Mir (93) 18. D. Stricker (94)

D. Stricker (94) 19. P. Martinez (95)

P. Martinez (95) 20. A. Ramos-Vino (96)

A. Ramos-Vino (96) 21. R. Bautista A (97)

R. Bautista A (97) 22. J. Duckworth (98)

J. Duckworth (98) 23. M. Marterer (99)

M. Marterer (99)