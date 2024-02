Carlos Alcaraz e il momento di difficoltà (Video)

L’attuale numero 2 del ranking ATP e campione in carica di Wimbledon, Carlos Alcaraz, sta vivendo il primo momento di vera difficoltà della sua carriera. Un giocatore dalle potenzialità apparentemente sconfinate fino a qualche mese fa, si ritrova adesso a dover rispondere alla sconcertante statistica che lo vede con nessun titolo in bacheca nei 9 tornei giocati dai Championships 2023 in poi e, per di più, a dover recuperare da un nuovo infortunio. Sembra che tutto stia crollando sulla testa dello spagnolo. Che il problema fosse la mancanza di serenità lo avevamo dedotto, ma se il problema alla caviglia rimediato ieri notte con Thiago Monteiro fosse davvero più grave del previsto, i fan del fenomeno di Murcia avrebbero tutte le ragioni per preoccuparsi. Oltre a questo, i più si stanno chiedendo come possa essere possibile che un giocatore potenzialmente dall’esplosività di Nadal e dallo stile di gioco di Federer possa arrivare a perdere partite Slam come quella con Medvedev, in semifinale a New York nel 2023, e, ancora peggio, come quella con Zverev, in quarti di finale a Melbourne qualche settimana fa.

La realtà è che l’epoca dei Big 3 ha fatto credere ad ogni seguace del tennis che non esistano momenti di flessione. Il loro ineguagliabile livello e la loro intensità, infatti, sono stati pressoché costanti per un ventennio ed è comprensibile che, abituati a tale linearità, ci si aspetti che ogni nuovo talento faccia lo stesso. Persino Pete Sampras, dopo aver vinto gli US Open nel ’90, evento che sembrava segnare l’inizio immediato di un’epoca gloriosa, non vinse più nessuno Slam fino al 1993 e fu martellato dalle critiche. Poi, però, abbiamo visto com’è andata a finire.

“Se son rose, fioriranno”, dicevano, ma guai a pensare che la rosa di Carlitos Alcaraz sia appassita ancor prima di sbocciare.





Francesco Bruni