Lucia Bronzetti: Un’Impresa memorabile a Dubai

In una delle partite più emozionanti e significative della sua carriera, Lucia Bronzetti ha compiuto un’impresa straordinaria al WTA 1000 di Dubai. Entrata nel tabellone principale come lucky loser, la tennista riminese ha sconfitto la testa di serie numero 10 e numero 13 del mondo, Daria Kasatkina, con il punteggio di 7-6(5), 4-6, 7-5 dopo quasi tre ore di gioco serrato.

Con questa storica vittoria, Bronzetti non solo ha dimostrato la sua incredibile capacità di gestire i momenti di tensione, ma ha anche segnato uno dei momenti più alti della sua carriera, sconfiggendo una top 15 mondiale dopo una battaglia quasi tre ore.

Al secondo turno Lucia Bronzetti sfiderà la russa Anastasia Potapova.

Il match si è aperto con Kasatkina in pieno controllo, dimostrando una superiorità tattica e una precisione quasi impeccabile. La russa, attaccando spesso soprattutto sul servizio di seconda di Bronzetti, sembrava destinata a dominare il primo set. Tuttavia, la tenacia e la resistenza di Bronzetti hanno ribaltato le sorti del gioco: da un svantaggio di 5-2, l’italiana ha compiuto una rimonta fino al 6-5, dimostrando un’incredibile forza mentale e tecnica, soprattutto sul dritto.

Al momento di servire per il set, l’emozione ha giocato brutti scherzi a Bronzetti, ma nonostante aver perso il servizio, è riuscita a trascinare il set al tiebreak. Qui, con un coraggio e una propositività maggiori, ha saputo gestire momenti critici, ribaltando uno svantaggio di 4-5 in un 7-5, grazie a scambi lunghi e aggressivi.

Il secondo set ha seguito una dinamica simile, con Kasatkina che inizialmente prendeva il comando, ma poi perdeva slancio e sicurezza man mano che il punteggio non le era favorevole. Bronzetti, approfittando di un calo di aggressività della russa, ha preso in mano il gioco, rimontando e spingendo la Kasatkina a commettere errori. Nonostante avesse tre occasioni consecutive per andare a servire per il match sul 4 a 3, la Bronzetti non è riuscita a concretizzarle, e Kasatkina si è aggiudicata il secondo set per 6-4 piazzando il break decisivo nel nono gioco e dopo aver annullato tre palle break prima di chiudere la frazione.

Nel decisivo terzo set, la battaglia è continuata con Lucia che ha annullato le palle break e trovato il break decisivo per andare sul 4-2. Nonostante un momento di calo che ha permesso a Kasatkina di rientrare nel match, al fotofinish è stata la tensione a tradire la russa: due errori di dritto nel dodicesimo gioco hanno consegnato la vittoria a Bronzetti per 7 a 5.