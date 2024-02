Alexander Bublik, inarrestabile: il talento kazako brilla a Rotterdam “orgoglioso per aver giocato e vinto alle 11 del mattino”

Il mondo del tennis sta assistendo a un momento straordinario per Alexander Bublik, il giocatore kazako che non smette di sorprendere e vincere. L’ultimo capitolo di questa incredibile serie di successi si è svolto al torneo ATP di Rotterdam 2024, dove Bublik ha superato Borna Coric con un convincente 6-3, 6-4 nel primo turno della competizione. Questa vittoria non è solo un altro successo nel suo palmarès, ma segna anche l’ingresso di Bublik nella sua migliore posizione nella classifica ATP, piazzandosi al 23º posto, ed arriva a cinque il suo numero di vittorie consecutive.

In un incontro che molti si aspettavano fosse una sfida serrata, soprattutto considerando la recente finale di Montpellier di soli nove giorni fa, Bublik ha dimostrato di essere in una forma straordinaria, non lasciando scampo al talento croato. Questo periodo rappresenta una delle migliori strisce di successi nella carriera di Bublik, accumulando cinque vittorie consecutive tra il titolo a Montpellier e questo ultimo trionfo a Rotterdam, avvicinandosi al suo record personale di vittorie consecutive ottenuto la scorsa estate.

Il gioco di Bublik, noto per le sue eccentricità, ha subito una notevole evoluzione. Ora mostra una maggiore concentrazione e maturità in campo, come dimostrato dalle rimonte a Montpellier, dove ha ribaltato il risultato iniziale in ogni partita, un’impresa mai vista prima nel circuito ATP. Questo miglioramento nel suo gioco lo rende uno dei favoriti per il titolo a Rotterdam, che potrebbe aggiungersi ai suoi quattro trofei già conquistati.

Oltre ai successi in campo, Bublik ha lasciato una dichiarazione curiosa dopo la sua vittoria, esprimendo orgoglio per aver giocato e vinto alle 11 del mattino, un orario insolito per il suo ritmo di vita. La sua prossima sfida sarà contro Milos Raonic, un avversario difficile che lo ha battuto nell’unico loro precedente incontro. Ma con il livello di gioco attuale di Bublik, tutto sembra possibile.





Marco Rossi