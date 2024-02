ITF Altenkirchen e Morelia: I Main Draw

ITF ALTENKIRCHEN(Ger 75k carpet indoor)

[1] Oceane Dodin vs Julia Stusek

TBD vs TBD

Magali Kempen vs Noma Noha akugue

Nigina Abduraimova vs [5] Ella Seidel

[3] Marina Bassols ribera vs TBD

Mona Barthel vs Carolina Kuhl

Berfu Cengiz vs TBD

Julia Avdeeva vs [6] Polina Kudermetova

[8] Sinja Kraus vs TBD

Maja Chwalinska vs TBD

Nastasja Schunk vs TBD

Alice Robbe vs [4] Daria Snigur

[7] Celine Naef vs TBD

Silvia Ambrosio vs Kathinka Von deichmann

TBD vs tBD

Alison Van uytvanck vs [2] Clara Tauson

