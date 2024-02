Jasmine Paolini esce di scena al Qatar TotaleEnergies Open

Nel contesto del “Qatar TotaleEnergies Open”, un torneo WTA 1000 con un montepremi di 3.211.715 dollari, giocato sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex a Doha, in Qatar, Jasmine Paolini ha affrontato un esordio difficile. Questo torneo rappresenta il secondo appuntamento di un mini-circuito di tre tornei in Medio Oriente, che include anche il torneo “500” di Abu Dhabi e il “1000” di Dubai, programmati rispettivamente la scorsa settimana e dal 18 al 24 febbraio.

La partita tra la 28enne di Castelnuovo di Garfagnana, attualmente numero 24 nel ranking WTA e alla sua “best” classifica, e l’americana Emma Navarro, numero 23 del mondo e sedicesima testa di serie, è stata posticipata di 24 ore a causa della pioggia. In un match che ha durato precisamente un’ora e mezza, Paolini ha ceduto con il punteggio di 6-3, 7-5.

Navarro ha avuto un inizio di stagione impressionante, raggiungendo la semifinale ad Auckland, vincendo ad Hobart (il suo primo titolo in un torneo maggiore) e avanzando fino al terzo turno all’Australian Open, la sua migliore prestazione in un torneo del Grande Slam fino ad oggi. Anche Paolini, tuttavia, ha raggiunto il suo primo ottavo di finale in uno Slam proprio a Melbourne, dimostrando il suo valore sul palcoscenico internazionale.

La partita si è svolta in condizioni difficili, con un inizio ritardato dal maltempo. Quando finalmente le giocatrici sono scese in campo sul GrandStand 1, sono riuscite a completare solo il riscaldamento e tre punti prima che il gioco fosse sospeso. Alla ripresa oggi, nonostante un iniziale scambio di servizi, Navarro ha preso il sopravvento con tre break consecutivi, due in più rispetto a Paolini, chiudendo il primo set per 6-3.

Nel secondo set, Paolini ha mostrato segni di reazione, andando subito avanti 2-0. Tuttavia, l’americana ha risposto con un contro-break, e nonostante un’ulteriore lotta da parte di Paolini, Navarro ha mantenuto il controllo, approfittando degli errori dell’azzurra. Anche se Paolini è riuscita a recuperare fino al 5-5, non è stata in grado di sfruttare la chance di portare il match al tie-break. Navarro ha sfruttato al meglio il suo match-point dopo che sul 40 pari con un rovescio incrociato sulla riga si è conquistata la palla match, chiudendo poi l’incontro sul 7-5 con un errore di diritto di Paolini.

WTA Doha Emma Navarro [16] Emma Navarro [16] 0 6 7 0 Jasmine Paolini • Jasmine Paolini 0 3 5 0 Vincitore: Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi