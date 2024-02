Sinner senza rivali per il titolo a Rotterdam: i bookie quotano il terzo posto nel ranking (con scontri diretti e prize money del torneo)

Jannik Sinner torna in campo a Rotterdam un anno dopo la finale persa contro Medvedev e dopo un’altra, storica, finale vinta contro il russo in Australia. I bookmaker puntano su un’altra settimana di successi: Jannik vede il titolo a 2 e i rivali più vicini, Dimitrov e Rublev, inseguono a distanza e si giocano a 7. Il trofeo di Rotterdam vorrebbe dire anche terzo posto nel ranking mondiale, ai danni, ancora una volta, di Medvedev, assente quest’anno dal tabellone olandese.

L’esordio di Sinner sarà contro il tennista con cui si è aperta la campagna vincente a Melbourne un mese fa: Botic Van De Zandschulp. All’Australian Open non ci fu storia e per questo esordio, la vittoria del numero uno italiano è proposta a 1,08 contro il successo dell’olandese padrone di casa a 7,50. Nel set betting è nettamente avanti il 2-0 a 1,33, seguito dal 2-1 a 4. Gli esperti si aspettano comunque una partita combattuta: la quota Over 19,5 giochi è vista a 1,70 contro la quota Under 19,5 a 2,05.

🇳🇱 Quote e scontri diretti – ATP 500 Rotterdam

1R Bergs 🇧🇪 – Rublev (2) 🇷🇺 0-0 4.41 1.21

1R Shapovalov 🇨🇦 – Monfils 🇫🇷 1-1 1.61 2.28

1R Marozsan 🇭🇺 – Fucsovics 🇭🇺 1-1 2.22 1.65

1R De Minaur (5) 🇦🇺 – Korda 🇺🇸 1-1 1.56 2.41

1R Safiullin 🇷🇺 – Rune (3) 🇩🇰 0-1 2.11 1.72

1R Zhang 🇨🇳 – Shevchenko 🇺🇦 0-0 1.92 1.87

1R Dimitrov (6) 🇧🇬 – Sonego 🇮🇹 0-0 1.23 4.05

1R Ruusuvuori 🇫🇮 – Humbert (7) 🇫🇷 4-0 1.95 1.83

1R Davidovich Fokina 🇪🇸 – Struff 🇩🇪 0-0 1.79 2.01

1R Hurkacz (4) 🇵🇱 – Lehecka 🇨🇿 0-0 1.40 2.91

1R Coric 🇭🇷 – Bublik (8) 🇰🇿 0-2 1.92 1.87

1R Sinner (1) 🇮🇹 – Van De Zandschulp 🇳🇱 1-0 1.10 7.10

🇳🇱 ATP 500 Rotterdam – Montepremi e punti

– **1° turno**

– Prize money: 16,655 €

– Punti ranking: 0

– **Ottavi di finale (round of 16)**

– Prize money: 31,225 €

– Punti ranking: 50

– **Quarti di finale**

– Prize money: 58,495 €

– Punti ranking: 100

– **Semifinale**

– Prize money: 114,490 €

– Punti ranking: 200

– **Finale**

– Prize money: 214,795 €

– Punti ranking: 330

– **Vincitore**

– Prize money: 399,215 €

– Punti ranking: 500