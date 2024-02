WTA 1000 Doha: I risultati con il dettaglio del Day 2. Out Jasmine Paolini e Martina Trevisan, ripescata come lucky loser

L’esperienza di Martina Trevisan al WTA 1000 di Doha si conclude al primo turno, segnando la fine della partecipazione italiana al torneo del 2024. Dopo l’uscita di scena di Jasmine Paolini, sconfitta questa mattina da Emma Navarro, Trevisan rappresentava l’ultima speranza italiana nel tabellone di singolare. Tuttavia, la tennista fiorentina si è dovuta arrendere di fronte alla russa Anastasia Potapova, che l’ha superata in due set, entrambi conclusi sul punteggio di 6-4, dopo un’ora e quarantadue minuti di confronto.

Potapova, nata nel 2001 e quindi più giovane di Trevisan, ha dimostrato una solidità e una determinazione notevoli, guadagnandosi così l’accesso al turno successivo dove sfiderà la vincente dell’incontro tra Anna Kalinskaya e Karolina Pliskova.

Per Trevisan, il torneo di Doha era iniziato con una sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni contro la belga Greet Minnen. Nonostante ciò, la giocatrice italiana era stata ripescata come lucky loser, beneficiando del ritiro di Barbora Krejcikova dal tabellone principale. Questa opportunità aveva offerto a Trevisan una seconda chance di competere nel main draw, ma l’avventura si è conclusa più presto del previsto.

Il match contro Potapova ha messo in evidenza le difficoltà incontrate da Trevisan nel tenere il passo con la giovane russa, che ha saputo imporsi grazie a una performance complessivamente più solida.

WTA Doha Ashlyn Krueger Ashlyn Krueger 3 6 4 Paula Badosa Paula Badosa 6 4 6 Vincitore: Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Paula Badosa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Paula Badosa 0-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Paula Badosa 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Paula Badosa 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Ashlyn Kruegervs Paula Badosa

Magdalena Frech vs Victoria Azarenka Non prima 13:30



WTA Doha Magdalena Frech Magdalena Frech 3 6 3 Victoria Azarenka Victoria Azarenka 6 3 6 Vincitore: Azarenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Victoria Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Victoria Azarenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Victoria Azarenka 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Victoria Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Victoria Azarenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Naomi Osaka vs (15) Caroline Garcia



WTA Doha Naomi Osaka Naomi Osaka 0 7 6 0 Caroline Garcia [15] Caroline Garcia [15] 0 5 4 0 Vincitore: Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Caroline Garcia 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(1) Iga Swiatek vs Sorana Cirstea



WTA Doha Iga Swiatek [1] • Iga Swiatek [1] 0 6 5 Sorana Cirstea Sorana Cirstea 0 1 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Iga Swiatek 5-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(6) Marketa Vondrousova vs Greet Minnen



Il match deve ancora iniziare

WTA Doha Emma Raducanu Emma Raducanu 0 0 6 0 Anhelina Kalinina • Anhelina Kalinina 0 6 7 0 Vincitore: Kalinina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anhelina Kalinina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-2* 2*-2 3*-2 3-3* 4-3* 4*-4 5*-4 5-5* 6-5* 6*-6 6*-7 6-6 → 6-7 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Emma Raducanu 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Emma Raducanu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Anhelina Kalinina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Emma Raducanu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Emma Raducanu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Emma Raducanu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 0-6 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Anhelina Kalinina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Anhelina Kalinina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Emma Raducanuvs Anhelina Kalinina

Nao Hibino vs Magda Linette



WTA Doha Nao Hibino Nao Hibino 0 1 4 0 Magda Linette • Magda Linette 0 6 6 0 Vincitore: Linette Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Magda Linette 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Magda Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Nao Hibino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Nao Hibino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Bernarda Pera vs Linda Noskova



WTA Doha Bernarda Pera Bernarda Pera 0 3 6 0 Linda Noskova • Linda Noskova 0 6 7 0 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Linda Noskova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 6-5* 6*-6 7*-6 7-7* 8-7* 8*-8 8*-9 6-6 → 6-7 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Linda Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Bernarda Pera 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Bernarda Pera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Anna Kalinskaya vs Karolina Pliskova Non prima 15:00



WTA Doha Anna Kalinskaya • Anna Kalinskaya 0 6 6 0 Karolina Pliskova Karolina Pliskova 0 2 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anna Kalinskaya 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 1-3* 1-4* 1*-5 2*-5 2-6* 3-6* 6-6 → 6-7 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Karolina Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Karolina Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Karolina Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-0 → 4-1 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Karolina Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Karolina Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

WTA Doha Peyton Stearns Peyton Stearns 0 2 3 0 Elise Mertens Elise Mertens 0 6 6 0 Vincitore: Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Peyton Stearns 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Peyton Stearnsvs Elise Mertens

Arantxa Rus vs Petra Martic



WTA Doha Arantxa Rus Arantxa Rus 5 6 6 Petra Martic Petra Martic 7 3 7 Vincitore: Martic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 2*-5 3-5* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Arantxa Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Arantxa Rus 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Arantxa Rus 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Arantxa Rus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Petra Martic 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Arantxa Rus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Arantxa Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Petra Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Arantxa Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Petra Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Arantxa Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Petra Martic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Petra Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Petra Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Petra Martic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(10) Beatriz Haddad Maia vs Xinyu Wang



WTA Doha Beatriz Haddad Maia [10] Beatriz Haddad Maia [10] 0 1 3 0 Xinyu Wang • Xinyu Wang 0 6 6 0 Vincitore: Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Xinyu Wang 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Eri Hozumi / Makoto Ninomiya vs (6) Lyudmyla Kichenok / (6) Jelena Ostapenko



WTA Doha Eri Hozumi / Makoto Ninomiya • Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15 6 5 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [6] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [6] 0 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 5-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 2-1 → 3-1 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Eri Hozumi / Makoto Ninomiya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Grandstand 3 – ore 13:00

Leylah Fernandez vs (12) Liudmila Samsonova Inizio 13:00



WTA Doha Leylah Fernandez Leylah Fernandez 0 7 7 0 Liudmila Samsonova [12] • Liudmila Samsonova [12] 0 5 6 0 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Liudmila Samsonova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 3*-1 4*-1 5-1* 5-2* 5*-3 5*-4 6-4* 6-6 → 7-6 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Anastasia Pavlyuchenkova vs (11) Daria Kasatkina Non prima 14:00



WTA Doha Anastasia Pavlyuchenkova • Anastasia Pavlyuchenkova 0 6 7 0 Daria Kasatkina [11] Daria Kasatkina [11] 0 2 6 0 Vincitore: Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anastasia Pavlyuchenkova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 3*-1 4*-1 5-1* 6-1* 6*-2 6-6 → 7-6 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Anastasia Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Leylah Fernandez / Oksana Kalashnikova vs Sara Errani / Jasmine Paolini



WTA Doha Leylah Fernandez / Oksana Kalashnikova Leylah Fernandez / Oksana Kalashnikova 6 3 13 Sara Errani / Jasmine Paolini Sara Errani / Jasmine Paolini 4 6 11 Vincitore: Fernandez / Kalashnikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-11 Leylah Fernandez / Oksana Kalashnikova 1-0 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 6-7 6-8 7-8 7-9 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 11-11 11-12 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 3-6 Leylah Fernandez / Oksana Kalashnikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Leylah Fernandez / Oksana Kalashnikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Leylah Fernandez / Oksana Kalashnikova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Leylah Fernandez / Oksana Kalashnikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Leylah Fernandez / Oksana Kalashnikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Leylah Fernandez / Oksana Kalashnikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Leylah Fernandez / Oksana Kalashnikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Leylah Fernandez / Oksana Kalashnikova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Leylah Fernandez / Oksana Kalashnikova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva vs Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic



WTA Doha Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva • Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva 15 0 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Ekaterina Alexandrova / Irina Khromacheva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 Shuko Aoyama / Aleksandra Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Grandstand 4 – ore 12:00

(16) Emma Navarro vs Jasmine Paolini Inizio 12:00



WTA Doha Emma Navarro [16] Emma Navarro [16] 0 6 7 0 Jasmine Paolini • Jasmine Paolini 0 3 5 0 Vincitore: Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jasmine Paolini 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(9) Barbora Krejcikova vs Anastasia Potapova Non prima 13:00



WTA Doha Martina Trevisan Martina Trevisan 0 4 4 0 Anastasia Potapova Anastasia Potapova 0 6 6 0 Vincitore: Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 40-30 2-3 → 2-4 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Anastasia Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Marie Bouzkova vs Sofia Kenin



WTA Doha Marie Bouzkova Marie Bouzkova 7 2 7 Sofia Kenin Sofia Kenin 5 6 5 Vincitore: Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-30 4-3 → 5-3 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Marie Bouzkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Timea Babos / Donna Vekic vs Anastasia Potapova / Vera Zvonareva



WTA Doha Timea Babos / Donna Vekic • Timea Babos / Donna Vekic 30 3 Anastasia Potapova / Vera Zvonareva Anastasia Potapova / Vera Zvonareva 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Timea Babos / Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 3-5 Anastasia Potapova / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Timea Babos / Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Anastasia Potapova / Vera Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Timea Babos / Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Anastasia Potapova / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Timea Babos / Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Anastasia Potapova / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Timea Babos / Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Anna Danilina / Nadiia Kichenok vs (5) Demi Schuurs / (5) Luisa Stefani



Il match deve ancora iniziare