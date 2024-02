Ernests Gulbis annuncia il ritiro dal tennis

Ernests Gulbis annuncia il suo ritiro attraverso i social network. Il lettone comunica così la fine della sua carriera all’età di 35 anni e dopo aver vinto 8 titoli ATP, sei dei quali in singolare e due in doppio. Gulbis ha disputato i suoi ultimi incontri nel mese di febbraio dello scorso anno, rappresentando il suo paese in Coppa Davis con una vittoria in singolare. L’ex numero 10 del mondo e semifinalista al Roland Garros nel 2014 dice così addio al mondo del tennis.

Tra i risultati più notevoli della sua carriera, spicca sicuramente la semifinale al Roland Garros nel 2014. In quell’occasione, Gulbis dimostrò la sua abilità sulla terra rossa, superando giocatori del calibro di Roger Federer nei quarti di finale, prima di cedere in semifinale a Novak Djokovic. Questa prestazione lo consolidò come uno dei giocatori più pericolosi del circuito, capace di competere al massimo livello sui campi più prestigiosi del mondo.

Gulbis ha anche rappresentato con orgoglio la Lettonia in numerose occasioni, inclusa la partecipazione alla Coppa Davis. Il suo contributo al tennis lettone è stato significativo, portando visibilità e successi al suo paese nel panorama tennistico internazionale.





Marco Rossi