Giulio Zeppieri Inciampa a Rotterdam: Bergs prende il volo verso il Main Draw

Nella cornice dell’ATP 500 di Rotterdam, Giulio Zeppieri non è riuscito a esprimere il suo miglior tennis, incappando in una sconfitta che lascia l’amaro in bocca nel turno decisivo delle qualificazioni. Il n.111 del ranking ATP si è dovuto arrendere di fronte a Zizou Bergs, il belga classificato al n.133, che con un 6-3 7-5 si è guadagnato l’accesso al main draw del prestigioso torneo olandese.

Da subito, Zeppieri ha mostrato difficoltà negli spostamenti, apparendo spesso in ritardo rispetto alle azioni dell’avversario, il quale ha saputo sfruttare al meglio le proprie qualità atletiche, risultando più incisivo e concentrato.

La sconfitta di Zeppieri rappresenta un momento di riflessione e, si spera, di crescita. L’italiano dovrà lavorare sui punti deboli evidenziati in questo incontro, specialmente sulla reattività e sul movimento in campo, per tornare più forte e pronto a riscattarsi nei prossimi appuntamenti del circuito.

La partita ha preso una direzione chiara sin dai primi giochi, con Zeppieri che già faticava a mantenere il servizio, cedendo il break dopo aver salvato tre palle break iniziali.

Il primo set ha visto l’italiano cercare, senza successo, di rientrare in partita. Nonostante un tentativo di contro-break, la reattività in risposta di Zeppieri non è stata all’altezza, lasciandolo vulnerabile agli attacchi di Bergs. La velocità del campo indoor sembra aver messo ulteriormente in crisi Zeppieri, che non è riuscito a impensierire seriamente il giovane belga.

Il secondo set non ha portato i cambiamenti sperati per l’italiano. Un inizio di set problematico ha visto Zeppieri cedere nuovamente il servizio, anche se per un breve periodo è riuscito a rientrare in partita, piazzando il break e pareggiando i conti. Tuttavia, Bergs ha mantenuto un livello di gioco superiore, mostrando una migliore mobilità e un approccio più aggressivo che alla fine ha pagato, chiudendo il set 7-5 a suo favore, conquistando il break decisivo nel 12 esimo gioco a 0.

Le statistiche del match parlano chiaro: i 7 ace messi a segno da Bergs contro i 4 di Zeppieri, e soprattutto l’83% di punti vinti sulla prima di servizio del belga, contro il 57% dell’italiano, hanno fatto la differenza, delineando un quadro di superiorità netta per il giovane Bergs.

ATP Rotterdam Zizou Bergs Zizou Bergs 6 7 Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 3 5 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-30 4-3 → 4-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 5-3 → 6-3 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Zeppieri 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Bergs 285 vs. Zeppieri 220

– **Aces**: Bergs 7 vs. Zeppieri 4

– **Double Faults**: Bergs 2 vs. Zeppieri 5

– **First Serve %**: Bergs 57% (36/63) vs. Zeppieri 56% (44/78)

– **First Serve Points Won %**: Bergs 83% (30/36) vs. Zeppieri 57% (25/44)

– **Second Serve Points Won %**: Bergs 52% (14/27) vs. Zeppieri 44% (15/34)

– **Break Points Saved**: Bergs 75% (3/4) vs. Zeppieri 69% (9/13)

– **Service Games Played**: Bergs 10 vs. Zeppieri 11

#### Return Stats

– **Return Rating**: Bergs 166 vs. Zeppieri 100

– **First Serve Return Points Won %**: Bergs 43% (19/44) vs. Zeppieri 17% (6/36)

– **Second Serve Return Points Won %**: Bergs 56% (19/34) vs. Zeppieri 48% (13/27)

– **Break Points Converted**: Bergs 31% (4/13) vs. Zeppieri 25% (1/4)

– **Return Games Played**: Bergs 11 vs. Zeppieri 10

#### Additional Stats

– **Net Points Won**: Bergs 80% (16/20) vs. Zeppieri 60% (12/20)

– **Winners**: Bergs 27 vs. Zeppieri 18

– **Unforced Errors**: Bergs 15 vs. Zeppieri 17

– **Service Points Won %**: Bergs 70% (44/63) vs. Zeppieri 51% (40/78)

– **Return Points Won %**: Bergs 49% (38/78) vs. Zeppieri 30% (19/63)

– **Total Points Won**: Bergs 58% (82/141) vs. Zeppieri 42% (59/141)

#### Service Speed

– **Max Speed**: Bergs 212 km/h (131 mph) vs. Zeppieri 214 km/h (132 mph)

– **1st Serve Average Speed**: Bergs 203 km/h (126 mph) vs. Zeppieri 196 km/h (121 mph)

– **2nd Serve Average Speed**: Bergs 181 km/h (112 mph) vs. Zeppieri 166 km/h (103 mph)





Marco Rossi