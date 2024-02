Sara Errani avanza Impetuosa ai Quarti nel 250 di Cluj-Napoca: l’azzurra vince 60 61 contro Tatjana Maria testa di serie n.2

Un’autentica esibizione di forza tennistica è stata quella offerta da Sara Errani negli ottavi di finale del WTA 250 di Cluj-Napoca. L’italiana ha letteralmente travolto la tedesca Tatjana Maria con un risultato che parla da solo: 6-0, 6-1 in soli 59 minuti di gioco.

L’azzurra ha mostrato una superiorità schiacciante fin dai primi scambi, imponendo un ritmo di gioco insostenibile per l’avversaria. Nel primo set, Errani ha offerto una performance impeccabile al servizio, non concedendo neanche un punto nei suoi turni di battuta, un dominio assoluto che ha lasciato poco spazio alla tedesca.

Al cambio di campo, la musica non è cambiata. Errani ha mantenuto il suo approccio aggressivo e cinico in risposta, sfruttando ogni opportunità concessa da Maria, che ha dovuto cedere il servizio in ogni occasione. Nonostante un breve momento di minore concentrazione nel finale del secondo set, dove ha concesso una palla break, l’italiana ha saputo prontamente annullarla e sigillare il match con un eloquente 6-1.

Con questo vittorioso passaggio ai quarti, Errani dimostra ancora una volta la sua esperienza, senza aver perso un set nel torneo. Ora si trova davanti alla sfida che deciderà la sua avversaria nei quarti: sarà la vincente del confronto tra la colombiana Osorio e l’ex numero 1 del mondo Karolina Pliskova. Un incontro che si preannuncia come un altro importante test per l’esperta giocatrice classe ’87.





