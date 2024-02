Davis Cup 2024: Sorteggio per la permanenza del gruppo mondiale 2025. La Serbia di Djokovic contro la Grecia di Tsitsipas

Il sorteggio del Gruppo Mondiale I della Coppa Davis 2024 ha riservato alcuni incontri allettanti, inclusa una partita casalinga per la Serbia di Novak Djokovic contro la Grecia di Stefanos Tsitsipas.

Il sorteggio, che si è tenuto giovedì presso la sede della ITF a Londra, ha determinato i 12 incontri che si svolgeranno nel Gruppo Mondiale I il 13-14 o il 14-15 settembre.

Le squadre che vinceranno nel Gruppo Mondiale I a settembre si garantiranno un posto nelle qualificazioni della Coppa Davis 2025 – da cui saranno a una sola vittoria di incontro di distanza dalle finali della Coppa Davis.

Lo scontro tra Serbia e Grecia – che potrebbe vedere opposti il numero 1 al mondo Djokovic contro il numero 10 Tsitsipas – è solo uno dei tanti incontri intriganti che i tifosi possono aspettarsi per questo settembre.

Il Kazakistan è stato sorteggiato in casa contro la Danimarca in un incontro che potrebbe vedere protagonisti Alexander Bublik e Holger Rune, mentre la Polonia di Hubert Hurkacz affronterà la Repubblica di Corea, che ha partecipato alle finali della Coppa Davis nelle ultime due stagioni.

La Svizzera di Stan Wawrinka giocherà in casa contro il Perù – entrambe le nazioni sono cadute in incontri decisivi al quinto match nelle qualificazioni di quest’anno (rispettivamente contro Paesi Bassi e Cile).

Casper Ruud potrebbe tornare in azione sul suolo di casa per la Norvegia contro il Portogallo; il Giappone, invece, spera di preservare il proprio record perfetto in casa contro la Colombia.

Gruppo Mondiale I

Serbia (1) 🇷🇸 (c) vs Grecia 🇬🇷

Croazia (2) 🇭🇷 (c)* vs Lituania 🇱🇹

Svezia (3) 🇸🇪 (c) vs India 🇮🇳

Kazakistan (4) 🇰🇿 (c)* vs Danimarca 🇩🇰

Polonia 🇵🇱 (c)* vs Corea del Sud (5) 🇰🇷

Svizzera (6) 🇨🇭 (c) vs Perù 🇵🇪

Egitto 🇪🇬 (c) vs Ungheria (7) 🇭🇺

Norvegia 🇳🇴 (c) vs Portogallo (8) 🇵🇹

Austria (9) 🇦🇹 (c)* vs Turchia 🇹🇷

Taipei Cinese 🇹🇼 (c)* vs Bosnia ed Erzegovina (10) 🇧🇦

Israele (11) 🇮🇱 (c) vs Ucraina 🇺🇦

Giappone 🇯🇵 (c) vs Colombia (12) 🇨🇴

(#) = testa di serie; (c) = scelta del campo; * = scelta del campo decisa a sorte