Elisabetta Cocciaretto: Un’occasione mancata al Transylvania Open. Il Percorso di Camilla Rosatello si ferma al Secondo Turno nel WTA 125 di Mumbai

Un altro match che sfugge di mano per Elisabetta Cocciaretto al Transylvania Open. La Cocciaretto, si è dovuta arrendere al secondo turno del torneo WTA 250 di Cluj-Napoca. Nonostante un inizio promettente e un vantaggio consolidato, la tennista di Fermo ha subito una rimonta dalla britannica Harriet Dart, che si è aggiudicata la partita con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-3.

La sconfitta giunge dopo una lotta di quasi due ore e tre quarti, dove la 23enne italiana, numero 56 del ranking mondiale e quinta testa di serie del seeding, ha mostrato segni di incertezza, soprattutto nel suo gioco di diritto. Questo incontro segna la quarta volta in questa stagione in cui Cocciaretto cede il match nonostante abbia vinto il primo set, una tendenza preoccupante che la giocatrice dovrà sicuramente affrontare nei suoi prossimi allenamenti.

Il match ha visto Cocciaretto inizialmente in controllo, annullando le opportunità dell’avversaria e conquistando il primo set. Tuttavia, la tenacia di Dart e gli errori non forzati di Elisabetta hanno capovolto il risultato. La britannica, con un ranking di numero 103, ha passato le qualificazioni e ora avanza nel torneo, lasciando l’italiana a riflettere su quello che potrebbe essere stato.

In questo match senza precedenti tra le due giocatrici, si è vista una Cocciaretto combattiva, capace di riprendersi da momenti difficili, ma anche una giocatrice che deve ancora imparare a gestire il vantaggio e chiudere i match.

L’azzurra, infatti, avanti per 75 3-0 con due break di vantaggio cedeva la battuta nel quarto e nell’ottavo gioco dopo aver mancato anche una palla del 5 a 3 con la britannica che impattava sul 4 pari.

Sul 5 a 6 l’azzurra cedeva ancora una volta il servizio e anche la frazione per 7 a 5.

Nel terzo set Elisabetta mancava due palle break sull’1 pari e poi perdeva il servizio nel quarto gioco con la britannica che si portava sul 4 a 2.

Nel settimo game l’azzurra strappava la battuta alla Dart ma Harriet toglieva ancora una volta la battuta alla Cocciaretto prima di chiudere la partita nel nono game per 6 a 3 dopo aver annullato una palla del controbreak.

WTA Cluj-Napoca Elisabetta Cocciaretto [5] Elisabetta Cocciaretto [5] 7 5 3 Harriet Dart Harriet Dart 5 7 6 Vincitore: Dart Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Harriet Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Harriet Dart 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Harriet Dart 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Harriet Dart 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Harriet Dart 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Harriet Dart 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Harriet Dart 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Harriet Dart 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Harriet Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Harriet Dart 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Harriet Dart 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Al torneo WTA 125 di Mumbai ha visto concludersi il cammino di Camilla Rosatello, la tennista piemontese che era stata ripescata nel tabellone principale come lucky loser. Dopo un inizio promettente con una vittoria in tre set sull’atleta russa Anastasia Tikhonova, Rosatello si è dovuta arrendere di fronte alla coreana Sohyun Park. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in favore della Park dopo una battaglia di oltre due ore e mezza.

La 28enne, attualmente n.325 del ranking mondiale, non è riuscita a capitalizzare i momenti cruciali del match, concedendo alla sua avversaria, la n.306 del ranking, l’opportunità di avanzare nel torneo.

WTA Mumbai 125 Sohyun Park Sohyun Park 6 5 6 Camilla Rosatello Camilla Rosatello 3 7 3 Vincitore: Park Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Sohyun Park 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Camilla Rosatello 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Sohyun Park 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Camilla Rosatello 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Sohyun Park 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Camilla Rosatello 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Sohyun Park 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Camilla Rosatello 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Sohyun Park 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 Camilla Rosatello 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Sohyun Park 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Camilla Rosatello 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Sohyun Park 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Camilla Rosatello 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Sohyun Park 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Camilla Rosatello 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Sohyun Park 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Sohyun Park 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sohyun Park 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Camilla Rosatello 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Sohyun Park 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Camilla Rosatello 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Sohyun Park 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Camilla Rosatello 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Sohyun Park 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sohyun Park 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





Marco Rossi