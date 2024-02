Lucrezia Stefanini si ritira nelle Qualificazioni di Cluj-Napoca

Lucrezia Stefanini ha visto interrompersi il suo percorso nelle qualificazioni del torneo di Cluj-Napoca, Romania, a causa di un infortunio. L’azzurra, numero 153 nel ranking mondiale, ha dovuto abbandonare il campo dopo un match estremamente combattuto contro la colombiana Emiliana Arango, numero 112 della classifica WTA.

La partita si era aperta su toni altamente competitivi, con Stefanini che aveva conquistato il primo set al tie-break per 7-6 (2), dimostrando grande maestria e determinazione. Il primo set è stato un susseguirsi di break e contro-break, che ha poi portato le due contendenti al tie-break, dove Stefanini ha brillato, chiudendolo a suo favore.

Tuttavia, nel secondo set, Arango ha saputo sfruttare alcune incertezze nel servizio di Stefanini, conquistando più volte il break e imponendo un ritmo di gioco che ha messo in difficoltà l’italiana. Nonostante il tentativo di rimanere in partita, Stefanini ha ceduto il secondo set per 6-4, segno di una lotta intensa ma impari a causa dei problemi al servizio.

La situazione si è complicata ulteriormente per Stefanini a causa di un problema fisico emerso subito dopo la perdita del secondo set. L’infortunio l’ha costretta a ritirarsi dal match, un epilogo amaro per un incontro che aveva visto l’italiana lottare con coraggio e determinazione.

WTA Cluj-Napoca Emiliana Arango [5] Emiliana Arango [5] 0 6 6 0 Lucrezia Stefanini [8] Lucrezia Stefanini [8] 0 7 4 0 Vincitore: Arango Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 6-6 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Emiliana Arango 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0





