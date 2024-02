ATP 250 Marsigilia, Cordoba e Dallas: I risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. Darderi supera le quali a Cordoba. Al primo turno sfiderà Barrios Vera. Giulio Zeppieri al turno decisivo a Marsigilia. Out Gigante. Fuori Cecchinato a Cordoba

In una performance notevole sulle terre rosse dell’Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba, in Argentina, Luciano Darderi si è guadagnato un posto nel tabellone principale del Cordoba Open, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 562.345 dollari. Darderi, numero 135 del ranking ATP e seconda testa di serie delle qualificazioni, ha dimostrato il suo valore in campo con una serie di vittorie decisive.

Il suo percorso verso il main draw è iniziato con una vittoria su Alessandro Giannessi, numero 233 del ranking mondiale, per poi culminare in un incontro più teso contro Andrea Collarini, numero 289 del mondo. Darderi ha superato Collarini in due set, 6-3, 7-6(3), in quello che è stato il loro primo confronto diretto, mostrando non solo tecnica ma anche una notevole voglia di far bene.

Questa vittoria non solo sottolinea la crescita e la consistenza di Darderi sul circuito, ma lo pone anche come l’unico italiano a competere nel tabellone principale del Cordoba Open di quest’anno. Il torneo, che segna l’inizio della Golden Swing latino-americana, vede come prima testa di serie l’argentino Francisco Cerundolo, attualmente numero 22 nel ranking ATP.

L’azzurro sfiderà al primo ostacolo il cileno Tomas Barrios Vera.

Md

(1) Cerundolo, Francisco vs Bye

Galan, Daniel Elahi vs Munar, Jaume

(Q) Bagnis, Facundo vs (WC) Cerundolo, Juan Manuel

(WC) Navone, Mariano vs (8) Carballes Baena, Roberto

(3) Etcheverry, Tomas Martin vs Bye

Zapata Miralles, Bernabe vs Garin, Cristian

Ramos-Vinolas, Albert vs Cachin, Pedro

Coria, Federico vs (5) Altmaier, Daniel

(7) Hanfmann, Yannick vs Varillas, Juan Pablo

(Q) Burruchaga, Roman Andres vs Schwartzman, Diego

(Q) Darderi, Luciano vs Barrios Vera, Tomas

Bye vs (4) Ofner, Sebastian

(6) Tabilo, Alejandro vs (WC) Comesana, Francisco

Diaz Acosta, Facundo vs (Q) Gomez, Federico Agustin

Dellien, Hugo vs Seyboth Wild, Thiago

Bye vs (2) Baez, Sebastian

, il ventiduenne mancino di Latina, attualmente numero 110 nel ranking ATP, ha mostrato una prestazione eccellente sconfiggendo lo spagnolonumero 281 del mondo e proveniente da Barcellona, con il punteggio di 7-5, 6-2. La partita, che ha avuto una durata di un’ora e 37 minuti, ha visto Zeppieri imporsi con autorità, guadagnandosi così l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni.Lunedì, Zeppieri si troverà di fronte il francese, numero 151 nel ranking ATP e sesta testa di serie delle qualificazioni. Il bilancio dei confronti diretti vede Grenier in vantaggio per 2-1, ma è importante sottolineare che l’ultimo incontro tra i due, giocato sul veloce indoor di Anversa lo scorso ottobre, è stato vinto da Zeppieri, segnando un importante punto di svolta nella loro rivalità.

Cecchinato Esce di Scena a Cordoba

La sorte, tuttavia, non è stata altrettanto favorevole per Marco Cecchinato nel torneo del Cordoba Open, che apre il Golden Swing latino-americano. Il trentunenne siciliano, numero 200 del ranking ATP e settima testa di serie delle qualificazioni, dopo aver avuto la meglio sull’argentino Kicker nel suo esordio, è stato nettamente sconfitto da Roman Andres Burruchaga, tennista di casa, numero 170 ATP e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-0.

La partita, durata poco meno di un’ora e mezza, ha rappresentato il primo incontro tra Cecchinato e Burruchaga, con quest’ultimo che ha dominato il campo senza lasciare spazio all’italiano per rientrare in gioco.

ATP 250 Marsiglia (Francia) 🇫🇷, 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

1. [Alt] Pierre-Hugues Herbertvs [7] Matteo Gigante

2. [1] Hugo Gaston vs Titouan Droguet



3. [WC] Lucas Pouille vs [5] Harold Mayot



4. Calvin Hemery vs [6] Hugo Grenier



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Maxime Cressy vs [Alt] David Jorda Sanchis



2. [Alt] Martin Damm vs [8] Pablo Llamas Ruiz



3. [4] David Goffin vs [Alt] Alejandro Moro Canas



4. [2] Giulio Zeppieri vs [Alt] Nikolas Sanchez Izquierdo



1. [4] Roman Andres Burruchagavs [7] Marco Cecchinato

2. [1] Thiago Agustin Tirante vs Facundo Bagnis



Cancha 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [Alt] Federico Agustin Gomez vs [Alt] Renzo Olivo



2. [2] Luciano Darderi vs Andrea Collarini



ATP 250 Dallas (USA) 🇺🇸, 1° Turno Qualificazione, cemento (al coperto)

1. [Alt] Timo Stoddervs [8] Steve Johnson

2. [1] Terence Atmane vs [Alt] Thai-Son Kwiatkowski



3. [3] Nicolas Moreno De Alboran vs [WC] Trevor Svajda



4. [WC] Jerry Barton vs [5] Denis Kudla



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Brandon Holt vs [6] Illya Marchenko



2. [4] Sho Shimabukuro vs Tennys Sandgren



3. Juan Pablo Ficovich vs [7] Marco Trungelliti



4. [2] Emilio Nava vs Aidan Mayo



Il match deve ancora iniziare