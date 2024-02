Challenger Nottingham: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md e uno nelle quali

Challenger Nottingham – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Choinski, Jan vs Kuzmanov, Dimitar

Qualifier vs Marie, Jules

Qualifier vs Kukushkin, Mikhail

(WC) Edmund, Kyle vs (7) De Loore, Joris

(3) Kolar, Zdenek vs Qualifier

Qualifier vs (PR) Krajinovic, Filip

Bellucci, Mattia vs Martineau, Matteo

Qualifier vs (8) Harris, Billy

(5) Ritschard, Alexander vs (Alt) Giustino, Lorenzo

Royer, Valentin vs Blockx, Alexander

(Alt) Lamasine, Tristan vs Andreev, Adrian

(WC) Searle, Henry vs (4) Shelbayh, Abdullah

(6) Peniston, Ryan vs Mpetshi Perricard, Giovanni

Maestrelli, Francesco vs Guinard, Manuel

Qualifier vs Vesely, Jiri

(WC) Jubb, Paul vs (2) Escoffier, Antoine

(1) Moeller, Marvinvs (PR) Poljak, DavidBarton, Hynekvs (10) Cox, Daniel

(2) Diez, Steven vs (Alt) Jones, Ben

(WC) Canter, Alexis vs (11) Peliwo, Filip

(3) Gerasimov, Egor vs (Alt) Nouza, Petr

(WC) Houghton, George vs (7) Bertola, Remy

(4) Broom, Charles vs Wendelken, Harry

(Alt) Gomez, Gabriel vs (9) Matusevich, Anton

(5) McHugh, Aidan vs Gray, Alastair

(WC) Frydrych, Viktor vs (8) Zuk, Kacper

(6) Oradini, Giovanni vs (WC) Walters, Marcus

Stewart, Hamish vs (12) Hussey, Giles

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Hynek Barton vs [10] Daniel Cox

2. [4] Charles Broom vs Harry Wendelken

3. [WC] Viktor Frydrych vs [8] Kacper Zuk

4. [Alt] Gabriel Gomez vs [9] Anton Matusevich

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Marvin Moeller vs [PR] David Poljak

2. [5] Aidan McHugh vs Alastair Gray

3. [WC] Alexis Canter vs [11] Filip Peliwo

4. [WC] George Houghton vs [7] Remy Bertola