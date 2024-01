Challenger 175 Torino: Dalle ore 12-00 di oggi, 31 gennaio, sarà possibile acquistare i biglietti per assistere al Piemonte Open Intesa Sanpaolo

Dopo lo spettacolo delle Nitto ATP Finals di novembre e quello delle Finali della Serie A1 BMW di dicembre, che hanno chiuso la stagione tennistica 2023,

Torino è pronta ad ospitare nuovamente il grande tennis in questo 2024.

Dal 13 al 19 maggio, lo storico Circolo della Stampa Sporting di Torino ospiterà la seconda edizione del Piemonte Open Intesa Sanpaolo, evento premium della categoria Challenger

175. Tanti i campioni che raggiungeranno il capoluogo sabaudo per partecipare alla prestigiosa competizione, destinata a calamitare anche tutti quei giocatori usciti di scena nei primi giorni della grande kermesse del Foro Italico.

INFO BIGLIETTERIA – Dalle ore 12:00 di oggi, 31 gennaio, sarà possibile acquistare i biglietti per assistere al Piemonte Open Intesa Sanpaolo su TicketOne, al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/piemonte-open-intesa-sanpaolo/ Anche in questo caso, è previsto per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel uno

sconto del 20% sull’acquisto dei biglietti e uno sconto del 10% sull’acquisto dell’abbonamento.

LA SCORSA EDIZIONE – Lo storico Circolo della Stampa Sporting è pronto a ospitare nuovamente questo attesissimo torneo, giunto alla sua seconda edizione, e a regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati della racchetta, proprio come avvenuto nel 2023: in un ricco tabellone – che tra gli altri annoverava nomi del calibro di Sebastian Baez, Daniel Elahi Galan, Juan Pablo Varillas, Juan Manuel Cerúndolo, Flavio Cobolli, e Taro Daniel – a trionfare lo scorso anno è stato il tedesco Dominik Koepfer vincente, in rimonta al terzo set, nella finale contro l’azzurro Federico Gaio, proveniente dalle qualificazioni.