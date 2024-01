Thiem: “Vedo il 2024 come la mia ultima opportunità”

Non è mai mancata lucidità e obiettività a Dominic Thiem. Pensava di poter arrivare tra i migliori da giovane, quando prima dell’alba correva nei boschi intorno a Vienna spinto dai metodi duri ma efficaci di Gunter Bresnik; sentiva di poter alzare uno Slam quando battagliava ad armi pari contro Nadal sul rosso di Parigi e non solo. Sentiva di aver toccato il cielo con un dito a New York, dopo aver rimontato in modo clamoroso due set di svantaggio a Zverev, uno sforzo massimo, fosse irripetibile. Sente oggi che il suo tennis non va come sperato e non crede che la situazione attuale possa durare ancora a lungo. Rilancio e ritorno in posizioni più consone in classifica, oppure è il segnale che il suo fisico e la sua testa di più non consentono e quindi è meglio farsi da parte piuttosto di trascinarsi. Un sentimento davvero opposto a quello espresso proprio ieri da Andy Murray, e che abbiamo riportato in un altro articolo.

L’austriaco dopo aver vinto l’unico Slam a US Open 2020 ha affrontato seri problemi fisici, insieme a un crollo motivazionale e altri problemi mentali relativi alla sua prestazione che l’hanno spinto a lunghi periodi di pausa. È rientrato pienamente sul tour da diverso tempo, ma quel tennis potente e continuo che l’ha issato sino al n.3 nel ranking è uno sbiadito ricordo. Non gioca nemmeno così male Dominic, ma fa tutto un po’ peggio… la palla corre di meno, è meno profonda, gli errori più frequenti. Intensità fisica e mentale, forza bruta nella spinta, sono sempre stati il suo marchio di fabbrica. Oggi il suo tennis è meno dirompente, non fa più male come una volta. Lui ne è pienamente consapevole, e per questo sta riflettendo seriamente sul suo futuro. Ne ha parlato in una bella intervista rilasciata al magazine austriaco Der Standard, nel quale parla a cuore aperto sul suo presente, i suoi programmi (giocherà tre Challenger invece di Indian Wells e Miami, per provare a risalire la china), ma anche delle sue aspettative. Se non ritroverà la magia del suo gioco e si avvicinerà concretamente alla top50, il ritiro potrebbe arrivare già alla fine di questa stagione.

“Nel mese di marzo ho in programma tre Challenger, non andrò a Indian Wells e Miami. Giocherò a Szekesfehervar, Zara e Napoli” dichiara Thiem. “Voglio tornare presto tra i primi 70 o 60, quindi potrò pianificare meglio i miei prossimi tornei perché con la mia classifica adesso è difficile. Ogni partita in un ATP 250 è complicata”.

Dura ma realistica l’analisi del suo momento: “Vedo questa stagione come l’ultima opportunità, se andrà bene tutto potrebbe cambiare velocemente. Sono passati due anni da quando sono tornato dall’infortunio e ho chiuso il 2022 vicino ai primi 100, e l’anno scorso ho finito 98esimo, non un progresso. Se dovessi finire quest’anno nuovamente su queste posizioni, devo pensare se ne vale la pena“.

“Per due anni sono rimasto stazionario in zone di classifica in cui non voglio stare. Certo, questo mi mette alla prova. Ci sono molte cose che mi accadono adesso a cui non pensavo da molti anni, come la preoccupazione di poter accedere ai migliori tornei del mondo. È una pressione diversa. Non la situazione in cui voglio stare”.

Dominic ha scelto di interrompere la sua collaborazione con Benjamin Ebrahimzade, adesso non ha ancora un coach. “Mi sono separato da lui dopo gli Australian Open. Chi sceglierò? Non sarà una grande star. Voglio qualcuno che sappia com’è stata la mia vita, il mio cammino, come ho lavorato in passato e quel che mi ha portato ad avere un certo successo. Ma non sarà nemmeno Gunter Bresnik, sarà qualcuno che mi conosce da quando ero giovane. Vedo questa come l’ultima possibilità di fare il salto di cui ho bisogno.” Non ha tuttavia fatto nomi, ma nella sua testa sembra un profilo ben definito. Un ritorno al passato per cercare di ritrovarsi.

Quel che lo motiva a provarci ancora è la passione. “Non ho mai giocato per soldi. Non sono una persona che dà troppo valore ai soldi. Quello che inseguo è ritrovare la sensazione di giocare di nuovo il mio miglior tennis in una partita, ai livelli a cui ero abituato e ai quali penso ancora di poter tornare. Questo è quello che mi aspetto da me stesso” conclude Thiem.

Parole sincere, discretamente crude, che spiegano la realtà e mentalità di Dominic. Un ragazzo di talento che ha costruito una bella carriera con tanto lavoro e dedizione. La sensazione tuttavia, come abbiamo scritto più volte in passato, è che arrivare tra i migliori a giocarsela alla pari contro Nadal su terra, contro Djokovic e Federer sul veloce, gli sia costato uno sforzo sovrumano, che l’abbia naturalmente consumato. Un po’ come accade a tutti i grandi giocatori che basano la propria prestazione su forza fisica e intensità, Jim Courier per citarne uno. Appena si cala anche solo un filo nella forza e nella resistenza, percentualmente la qualità generale della prestazione crolla in modo esponenziale. Auguriamo a Dominic una fantastica risalita, ma il percorso per lui ormai 30enne sembra molto difficile.

Marco Mazzoni