WTA 500 Linz: Elisabetta Cocciaretto domina il derby con la Stefanini. Out Camila Giorgi (Video)

Elisabetta Cocciaretto ha conquistato il secondo turno del WTA di Linz, dimostrando una superiorità indiscutibile sul cemento austriaco. La tennista marchigiana, attualmente numero 60 nel ranking mondiale, ha dominato il derby italiano contro Lucrezia Stefanini, imponendosi con un netto 6-2 6-0 in un’ora e ventidue minuti di gioco.

La partita è stata caratterizzata da un numero elevato di opportunità di break. Cocciaretto ne ha concesse nove a Stefanini, ma è stata ancora più incisiva nel sfruttare le dodici occasioni concesse dalla sua avversaria. Stefanini ha lottato con la propria battuta, riuscendo a vincere solo il 34% dei punti sul suo primo servizio.

Il prossimo turno potrebbe riservare a Cocciaretto un altro derby italiano. L’atleta di Ancona affronterà infatti la vincitrice del match tra la connazionale Sara Errani e la russa Anastasia Potapova.

Cocciaretto ha iniziato il match in maniera dominante, conquistando il servizio della Stefanini nel primo e nel terzo game, portandosi velocemente in vantaggio per 3-0. Sebbene Stefanini sia riuscita a recuperare uno dei due break nel quarto gioco, ha subito perso nuovamente il servizio nel game successivo. La dinamica si è ripetuta tra il sesto e il settimo game, con Cocciaretto che si è portata sul 5-2, chiudendo poi il set per 6-2.

Il secondo set è stato un vero e proprio dominio della Cocciaretto. La giocatrice marchigiana ha ottenuto un break iniziale, difendendo poi con successo una palla break. Ha continuato a esercitare pressione su Stefanini, strappandole nuovamente il servizio e portandosi sul 3-0, per poi volare verso una chiusura agevole sul 6-0.

L’avventura di Camila Giorgi al WTA500 di Linz si è conclusa prematuramente al primo turno. La tennista marchigiana, attualmente n.68 nel ranking mondiale, è stata sconfitta dalla danese Clara Tauson, numero 91 del ranking WTA, con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 in una partita combattuta durata 2 ore e 5 minuti.

Il match ha visto una Giorgi partire forte. Nel primo set, grazie a un rovescio incisivo e preciso, l’italiana ha conquistato un break decisivo nel sesto gioco, mantenendo poi il vantaggio con sicurezza. Il suo servizio è stato efficace, permettendole di chiudere il set con un solido 6-3.

Tuttavia, nel secondo set si è verificato un cambio di scenario. Tauson ha introdotto maggiori variazioni nel gioco, mettendo in difficoltà Giorgi con uno scambio di taglio più incisivo. L’aumento degli errori da parte della tennista italiana è stato evidente e decisivo nell’ottavo game, dove ha perso il proprio servizio. Questo break ha permesso a Tauson di aggiudicarsi il set con lo stesso punteggio del primo, 6-3.

Nel set decisivo, la danese ha preso il comando del punteggio, sfruttando ancora una volta gli errori gratuiti di Giorgi. Un contro-break da parte dell’italiana sembrava riequilibrare la partita, ma Giorgi non è riuscita a concretizzare una palla break nel sesto game, dove Tauson si è salvata con un astuto pallonetto. Questo è stato un momento cruciale del match, poiché poco dopo, è stata Tauson a ottenere e convertire tre palle break consecutive. Giorgi, purtroppo, non è riuscita a rientrare in partita, guadagnando solo un punto nei nove punti successivi. Il set si è concluso 6-3 a favore della danese.

Con questa sconfitta, Giorgi lascia il torneo, mentre Tauson avanza agli ottavi di finale dove incontrerà la testa di serie n.1, Jelena Ostapenko.