Eurosport record di Sempre: 2 Milioni di spettatori per la Finale di Jannik Sinner. Poi su Sanremo “Sanremo? Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio. Devo tornare in palestra, diventare più forte fisicamente, anche mentalmente qualcosina si può aggiungere. Gli avversari ormai mi conoscono bene”

Eurosport segna il miglior risultato di sempre con la trionfale vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open 2024. Lo storico match è stato visto da 2 milioni di spettatori (1.914.000) con il 18% di share (60% share pay) e un picco di oltre 2,6 milioni di spettatori (match point alle 13e31).

Nella fascia di messa in onda Eurosport è il 2° canale nazionale sul pubblico totale dopo Rai 1. Nelle 24 ore altro record per Eurosport che si posiziona 7° canale nazionale con oltre il 4% share.

In particolare, il quinto e decisivo set ha totalizzato 2.4 milioni di spettatori con oltre il 15% share.

La sintesi della partita sul canale Nove alle 18 è stata seguita da 576mila spettatori con il 3,8% share (picco di 961mila spettatori) facendo del canale il 5° nazionale durante lo slot della messa in onda.

L’intero portfolio Warner Bros. Discovery registra nelle 24 ore il 14,8% di share registrando il miglior risultato di sempre, nel prime time il 14% di share e in seconda serata il 15,2% di share.

Risultati eccezionali anche per le piattaforme digitali di Eurosport, nella giornata di domenica Eurosport.it ha totalizzato 1.6 milioni di utenti unici e 3 milioni di video views, cui si affiancano più di 40 milioni di video views sulle piattaforme social del canale.

Poi dal Corriere delle Sera l’azzurro parla della possibilità di andare a Sanremo come ospite: “Sanremo? Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel… Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io.

Adesso mi riposo qualche giorno e poi torno in campo. Non c’è nulla da cambiare, rispetto a prima. Sono felice di aver dato una gioia ai tifosi italiani e di aver fatto una cosa positiva per il Paese ma il lavoro non è finito, anzi: è appena cominciato. Devo tornare in palestra, diventare più forte fisicamente, anche mentalmente qualcosina si può aggiungere. Gli avversari ormai mi conoscono bene..”.