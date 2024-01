Jannik Sinner dopo l’accesso ai quarti dell’Australian Open: “Alla fine del secondo set in quei momenti, dentro non sono calmo come sembra da fuori, ci sono così tante emozioni” (con la sintesi video della partita)

Jannik Sinner: “Era da un po’ che non affrontavo Karen, ci eravamo affrontati anche qui nel 2021 ed era stata una partita molto dura. E’ sempre difficile giocare contro di lui, ho cercato di stare nel match fisicamente e mentalmente. Grazie a voi del pubblico è sempre un piacere giocare davanti a voi.

Ogni partita ha la sua storia, oggi ho vinto e sono ovviamente molto felice. Abbiamo un gioco abbastanza simile, colpiamo piatto, forte, è un po’ una partita a ping-pong. Ho cercato di variare un po’ il gioco, e ha funzionato.

È stata sicuramente una partita diversa oggi. Mi è sembrato che entrambi colpissimo molto bene la palla dal fondo del campo. Ogni partita è ovviamente diversa. È un piacere essere qui. Ovviamente felice del risultato della partita.”

“Alla fine del secondo set in quei momenti, dentro non sono calmo come sembra da fuori, ci sono così tante emozioni. Penso di aver giocato bene quel punto, il tennis a volte ti dà qualche delusione. Ma cerco di mantenere una faccia da poker.

L’atmosfera sarà diversa sicuramente al prossimo turno se vincesse De Minaur (che sfida Rublev), ma è normale, quando io gioco in Italia, è dura per gli avversar. Di sicuro guarderò la partita fra Alex e Rublev, il tennis mi piace giocarlo ma anche molto vederlo”.