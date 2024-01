Dustin Brown annuncia il ritiro nel 2024

Dustin Brown è stato uno dei tennisti più singolari dei suoi tempi. Il tedesco, oggi quarantenne, è stato lontano dai campi da giugno dello scorso anno a causa di un infortunio, motivo per cui ha annunciato che si ritirerà definitivamente dalla carriera professionistica nel corso di quest’anno.

Brown ha raggiunto come miglior posizione il 64° posto nel ranking ATP, ma si è distinto per il suo gioco imprevedibile sull’erba, dove ha ottenuto le sue più grandi vittorie. Con un tennis elettrizzante, ha battuto Rafael Nadal per ben due volte, una delle quali a Wimbledon, oltre a sconfiggere Alexander Zverev.

Da 2021 si era dedicato alla specialità del doppio, ma ora si appresta a dire addio al tennis, lasciando anche il suo unico stile estetico impresso nella mente di coloro che hanno seguito i suoi incredibili successi.





Francesco Paolo Villarico