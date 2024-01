Australian Open: Lorenzo Sonego da applausi, ma vince Carlos Alcaraz in quattro set (Sintesi video della partita)

Quando in campo dai tutto, giocando per oltre tre ore un tennis di grandissimo livello ed intensità, portando al limite uno dei talenti più scintillanti degli ultimi anni, la sconfitta è un po’ più lieve e deve darti la convinzione di essere sulla strada giusta. Lorenzo Sonego esce tra gli applausi della Rod Laver Arena, sconfitto da Carlos Alcaraz nel secondo turno degli Australian Open col punteggio 6-4 6-7(3) 6-3 7-6(3) dopo 3 ore e 25 minuti di tennis divertente, vario, offensivo, ricco di punti spettacolari. Se c’è stata una grande partita, il merito è soprattutto dell’azzurro, capace di servire benissimo, spingere ed attaccare con convinzione per tutta la durata dell’incontro, restando aggrappato ad un Alcaraz terribilmente solido nei suoi turni di battuta. Il capolavoro Lorenzo l’ha fatto nel tiebreak del secondo set, giocato in modo mostruoso, oltre la perfezione tra servizi ottimi e tre risposte una più bella e incisiva dell’altra. Il piccolo, minimo, rimpianto per lui viene dall’avvio del terzo set.

Carlos sembrava scosso, parlava nervosamente col suo angolo, sotto 0-30 al servizio nel primo game. Lì Sonego ha mancato una chance che poteva portarlo a palla break; nel game successivo inizia male, con un erroraccio di rovescio che più gratuito non si può. In quel momento la sua testa è rimasta un po’ bloccata lì, e Carlos, da campione, ha fiutato sangue ed è scappato in vantaggio. Il match era ancora lungo, ma se Sonego fosse andato avanti di un break, servendo così bene, chissà… È corretto sottolineare che lo spagnolo ha concesso la prima palla break solo all’avvio del quarto set, subendo l’unico break del match, quindi eccetto quella piccola bagarre all’avvio del terzo set i rischi per lui sono stati relativi, ma grande merito a Lorenzo per come sia rimasto al livello di un buon Alcaraz per oltre tre ore, cedendo solo al tiebreak del quarto set.

Sonego ha brillato per attitudine, sempre offensivo, credendo di poter vincere ogni punto attaccando, prendendosi rischi in risposta anche contro servizi ottimi del rivale. Ha sbagliato, ha forzato, ma non ha mai arretrato, continuando a perseguire il suo game plan in modo impeccabile. Mettere pressione a Carlos era l’unica via per cercare di batterlo, poiché se gli concedi il tempo di giocare, allora lui diventa ingestibile, tanto è bravo a rubarti spazio in campo. Lorenzo è riuscito a tenere per tutta la durata dell’incontro forte di servizio davvero continuo ed efficace. Ha chiuso il match con 10 Ace, servendo tre prime palle in campo su quattro e vincendo due punti su tre; ancor più notevole aver ottenuto la stessa ottima percentuale con la seconda di servizio, segnale evidente di come abbia preso rischi e abbia spinto con coraggio.

Il coraggio non gli è mancato in nessuna fase di gioco, e nessun colpo. Ha spesso accettato il braccio di ferro diritto contro diritto; ha tenuto discretamente bene col rovescio, ed è stato velocissimo nel fare un passo in campo ed accelerare col diritto dopo il servizio, scendendo a rete con decisione. 20 punti a rete su 34 discese per l’azzurro, ottimi numeri vista la qualità del passante del rivale. Entrambi hanno cercato la via della rete con continuità, Alcaraz era consapevole che trascinare Sonego nella “rissa agonistica” è pericoloso, quindi a sua volta è venuto avanti ben 53 volte, ricavando 34 punti. Nel complesso è stata una partita davvero offensiva, molto più gli attacchi dei lunghi scambi, e il pubblico ha gradito. Molti i punti divertenti, rocamboleschi, con qualche esecuzione che finirà nella top10 del torneo (ben due giocate di Carlos con la palla che è passata oltre il palo della rete e atterrata magicamente in campo!).

Alcaraz ha prevalso grazie alla sua solidità nei turni di servizio. Ha spinto molto con la prima palla, anche contro il diritto dell’azzurro, per aprirsi il campo alla discesa a rete da destra, e ovviamente ha spesso inchiodato Lorenzo sul rovescio per poi attaccarlo col lungo linea. È cresciuto di livello dal terzo set lo spagnolo, diventato a tratti imprendibile, e davvero bravo nel tiebreak del quarto set a piazzare le zampate da campione. Visto l’ottimo tennis giocato da Sonego, Alcaraz ha compiuto un bel salto di qualità rispetto alla prima partita (che era anche la sua primissima del 2024).

Sonego torna in casa con una sconfitta al secondo turno, ma l’avversario era tra i più difficili in assoluto. Torna a casa forte di una prestazione di altissimo profilo, era tempo che non arrivava a questo livello. Con il tennis mostrato oggi sulla Rod Laver Arena, “Sonny” di soddisfazioni se ne toglierà molte nel 2024.

Marco Mazzoni

La cronaca

Sonego inizia la partita al servizio, mettendo in mostra il suo schema favorito: gran battuta e via spinta a tutta col diritto. La palla corre via rapida, anche piuttosto precisa. Ai vantaggi muove lo score del match. Carlos un po’ impreciso col diritto sulle accelerazioni di Lorenzo. Due Ace per Alcaraz nel suo primo game, lo vince in scioltezza, mentre i turni di battuta dell’azzurro diventano molto, molto complicati. Lotta “Sonny”, ma Alcaraz pressa, rimette, spinge e muove la palla, con le sue grandi difese. Nel terzo game Sonego affronta e salva due palle break, costretto a prendersi grandi rischi per reggere la velocità del rivale. Sul 2-1, Lorenzo spinge a tutta col diritto e si porta 0-30 in risposta, ma lo spagnolo reagisce accelerando con decisione sul rovescio dell’italiano. Nel quinto game di nuovo Sonego si salva dal 30-40, ma sul 3 pari nonostante un Ace è di nuovo sotto sul 30-40, e stavolta il break per Alcaraz arriva, con un errore di rovescio di Lorenzo. È l’allungo che decide il parziale, Carlos non concede al rivale alcuna chance per rientrare, e con con un’ottima volée in contro tempo chiude il set 6-4. Un buon set giocato da Lorenzo, con due prime su tre in campo ma troppi errori, 18 contro 8 e nessuna palla break ottenuta. Del resto, per tenere i ritmi del campione di Wimbledon deve giocare a tutta.

Sonego parte bene nel secondo set. La prima palla lo sostiene, è rapido nel fare un passo avanti e spingere col diritto dal centro del campo. Altrettanto sicuro Alcaraz, con tempi di gioco rapidissimi, anche nello scendere a rete e chiudere con ottima mano. Solo prime palle in campo nei primi due game per Lorenzo (11 su 11), indispensabile per tenere testa al rivale. Diritto a tutta, ma non solo: Carlos usa con grande qualità anche il back di rovescio per venire a rete, sempre contro il rovescio del torinese, letteralmente sotto assedio nell’incontro, come era scontato. Rari gli scambi, domina il servizio e tante le discese a rete. Si interrompe a 15 la serie di prime di servizio di Sonego consecutive, e con la seconda palla la musica purtroppo cambia. È aggressivo Alcaraz in risposta, trova profondità, forzando il game ai vantaggi. Con un tocco di volo tanto bello quanto fortunato Lorenzo si porta avanti 3-2. Cresce il livello di Alcaraz, tutti i suoi colpi sono più sicuri e rari gli errori. Cerca e trova anche la palla corta, eseguita con maestria, alternata ad accelerazioni profonde e precise. E se Sonego non chiude, le difese dello spagnolo sono clamorose, come quella in allungo nel settimo game (gran tocco di rovescio in allungo che passa al di là del palo delle rete) che fa schizzare in piedi il pubblico. L’equilibrio non si rompe, nessuna palla break, si arriva al tierbreak. Cerca la risposta super aggressiva Lorenzo nel secondo punto, ma non riesce a strappare il punto. Ci riprova sull’1 pari e stavolta ha successo, la risposta è nei piedi, è sorpreso Alcaraz e il suo tentativo di lob esce. 2 punti a 1 per l’azzurro, che serve bene e si porta avanti 4 punti a 1. Impeccabile tatticamente e tecnicamente, strappa un altro punto in risposta con lo stesso schema, risposta a tutta col diritto (che lo spagnolo rigioca di volo, forse sarebbe uscita…) e via avanti a chiudere. Si gira 5-1 Sonego! Alcaraz cerca la rimonta, aggredisce la seconda di servizio dell’azzurro, per il 5-3. Bravo e coraggioso Sonego nel correre a rete dopo il servizio e toccare con precisione di volo. 6-3, tre set point! Basta il primo, clamorosa accelerazione di diritto lungo linea da sinistra che sorprende Carlos. SET Sonego, 7 punti a 3, grazie ad un tiebreak eccezionale, perfetto. 83% di prime palle in campo per Lorenzo nel set, questo il dato chiave.

Alcaraz sembra stordito dalle “mazzate” subite nel tiebreak. Incassa una grande accelerazione di Sonego e quindi commette doppio fallo, 0-30. Sguardo basso, è nervoso. Spreca Lorenzo, prima un diritto d’attacco largo, poi una risposta di rovescio non difficile a mezza rete. Chance sprecata, che resta in testa al piemontese. Alcaraz vince il game, 1-0, poi si lamenta col suo angolo dopo una risposta out, non è affatto contento del suo livello, ma riesce ad incanalare questa rabbia in campo trovando uno dei migliori colpi del suo match, una splendida smorzata che sorprende l’azzurro, che invece sul 15-0 ha sbagliato malamente un rovescio. L’inerzia si ribalta in un attimo, sul quel colpo regalato da Lorenzo. 15-40, Sonego dallo 0-30 in risposta, ora è in pericolo al servizio. La prima palla non va, Alcaraz pressa in risposta, avanza e chiude con lo smash. Break Alcaraz. La partita gira in un attimo, purtroppo a favore del murciano. Scuote la testa Gipo Arbino, il suo allievo si è un po’ fermato sul quel rovescio sbagliato nel primo game, contro un top player non te lo puoi assolutamente permettere. Dall’ipotesi di allungo immediato per Sonego, lo score segna 3-0 Alcaraz. Con un buon turno di battuta l’azzurro muove lo score nel set, ma ora il suo “problema” è trovare un gran game in risposta, finora nel match non ha avuto nemmeno una palla break a favore… Purtroppo per Sonego la chance non arriva. Alcaraz serve con precisione, è più sciolto nella spinta col diritto, anticipa e chiude con i suoi tempi di gioco molto rapidi. Da un inizio pessimo, lo spagnolo è salito di livello dopo il break, diventando imprendibile. 6-3 Alcaraz.

Lo spagnolo parte a tutta nel quarto set, un gran passante e poi un’accelerazione di diritto micidiale, 0-30. La palla break arriva sul 30-40, grazie ad un’altra risposta eccellente. Male Lorenzo, comanda col diritto, ma con i piedi in campo spara un’accelerazione in rete cercando un angolo cross eccessivo. Break Alcaraz, 1-0 e servizio. Dopo una sfuriata a tutta, Carlos concede finalmente qualcosa, doppio fallo e volée non impossibile in rete, 15-30. Altro doppio fallo! 15-40, ecco le prime palle break del match per Sonego. Niente da fare sulla prima chance, servizio perfetto, ma sulla seconda Lorenzo esagera cercando una risposta aggressiva, e sbaglia in modo grossolano, guardando inferocito il suo angolo. Concede un’altra palla break Alcaraz, ma è bravo ad entrare in campo e trovare col diritto un vincente a tutto braccio. Il match si è acceso, adesso è Lorenzo a trovare un gran pallonetto che sorprende il rivale e gli vale la quarta palla break. Stavolta il contro break arriva! Alcaraz gioca una demi volée non definitiva, corre a destra Sonego e trova un bel passante di diritto lungo linea che fulmina il rivale. 1 pari! Il set avanza sui turni di battuta, mentre scoccano le tre ore di gioco. L’azzurro continua a cercare risposte aggressive, ma lo spagnolo è solido e non regala niente e col diritto trova una combinazione di potenza e pressione rara. Pazzesca la sbracciata giocata tornando indietro, in totale rotazione, che gli vale il 4 pari, colpo di una difficoltà inimmaginabile. Serve come un treno “Sonny”, un Ace (secondo del parziale) gli vale il 5-4. Piccola chance per Lorenzo nel decimo game, quando spara in rete un rovescio non impossibile dopo un regalo di Carlos, poteva essere 0-30 e a due punti dal set. Tutti in piedi per lo scambio vinto da Sonego nell’undicesimo game, con un colpo sotto le gambe. Carlos non ci sta, e tira un rovescio irreale a tutto braccio che passa fuori dal paletto e pizzica la riga. Showtime sulla Rod Laver Arena! Anche il quarto set si decide al tiebreak. Inizia bene lo spagnolo, l’attacco di Sonego è centrale, facile il passante – bello robusto – di rovescio, mini-break 1-0. Alcaraz “fiuta il sangue”, inchioda l’azzurro sulla sinistra e accelera a destra, con tempi di gioco rapidissimi. 2-0 e 3-0 per l’allievo di JC Ferrero (quest’anno assente perché operato al ginocchio). Un allungo mortale, Lorenzo resta aggrappato col servizio, ma non riesce a recuperare, con Carlos molto attento a spingere senza esagerare o cercare giocate al limite. Con una bella risposta Alcaraz arriva a Match Point sul 6 punti a 2. Sfrutta il secondo, al servizio, accelerazione sulla riga e comodo smash sulla rete. Partita bella, divertente, equilibrata. Esce dal campo tra gli applausi l’azzurro, ma Alcaraz troppo solido al servizio, assai cresciuto di livello dopo il primo incontro. Una sconfitta per Lorenzo, ma sarà una grande iniezione di fiducia per le prossime settimane, visto la qualità espressa in campo, da giocatore di valore assoluto, come non vedevamo da tempo.

L. Sonego vs (2) C. Alcaraz



GS Australian Open L. Sonego L. Sonego 4 7 3 6 C. Alcaraz [2] C. Alcaraz [2] 6 6 6 7 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-3 2-3* 2-4* 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 C. Alcaraz 15-0 40-15 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Sonego 30-0 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Sonego 0-15 30-15 40-30 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 40-0 40-30 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 30-0 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 15-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-30 15-30 ace 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 40-0 3-5 → 3-6 L. Sonego 15-0 15-30 30-30 40-40 df 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 30-0 15-0 40-0 2-4 → 2-5 L. Sonego 30-0 1-4 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 1-3 → 1-4 L. Sonego 30-0 ace 0-3 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 30-15 0-2 → 0-3 L. Sonego 15-0 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 0-30 15-30 40-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6-3* 6-6 → 7-6 C. Alcaraz 0-15 15-30 30-30 ace 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 L. Sonego 15-15 30-30 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-15 30-15 40-30 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 4-3 → 4-4 L. Sonego 30-0 40-15 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-15 3-2 → 3-3 L. Sonego 0-15 40-15 40-30 A-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 30-0 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-15 15-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 30-15 ace 3-5 → 4-5 C. Alcaraz 30-0 30-15 3-4 → 3-5 L. Sonego 0-40 0-15 15-15 ace 30-40 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-15 30-30 30-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-15 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-15 40-30 40-15 40-40 0-0 → 1-0

### Service Statistics#### L. Sonego– Aces: 10– Double faults: 2– 1st serve in: 73%– Win 1st serve: 65% (103/142)– Win 2nd serve: 67% (26/39)– Fastest serve: 216 km/h– 1st Serve Average: 200 km/h– 2nd Serve Average: 158 km/h

#### C. Alcaraz

– Aces: 12

– Double faults: 4

– 1st serve in: 68%

– Win 1st serve: 78% (89/130)

– Win 2nd serve: 71% (29/41)

– Fastest serve: 213 km/h

– 1st Serve Average: 185 km/h

– 2nd Serve Average: 156 km/h

### Winners & Errors

#### L. Sonego

– Winners: 37

– Return winners: 0

– Unforced errors: 48

– Return unforced errors: 7

#### C. Alcaraz

– Winners: 43

– Return winners: 0

– Unforced errors: 34

– Return unforced errors: 9

### Points Won

#### L. Sonego

– Break points won: 25% (1/4)

– Net points won: 59% (20/34)

– Receiving points won: 22% (28/130)

– Total points won: 125

#### C. Alcaraz

– Break points won: 50% (3/6)

– Net points won: 64% (34/53)

– Receiving points won: 33% (47/142)

– Total points won: 147

### Serve and Return

#### Service Points

– L. Sonego: Played 103, Won 67

– C. Alcaraz: Played 89, Won 69

#### Return Points

– L. Sonego: Played 89, In play 59, Won 20

– C. Alcaraz: Played 103, In play 66, Won 36

### Rally Performance

#### L. Sonego

– FH Winners: 6

– GroundStroke shots: 5

– Volley shots: 1

– Approach shots: 1

– Passing shots: 2

– Lob shots: 1

– Overhead shots: 0

– Drop shots: 0

#### C. Alcaraz

– FH Winners: 9

– GroundStroke shots: 1

– Volley shots: 3

– Approach shots: 3

– Passing shots: 1

– Lob shots: 0

– Overhead shots: 7

– Drop shots: 3