Agassi dice la sua sul “GOAT”: “I numeri sono per Djokovic, ma è il tennis ad aver beneficiato della grandezza dei tre insieme”

Andre Agassi è stato protagonista nella prima giornata degli Australian Open. Il leggendario campione USA, quattro volte vincitore del primo Slam stagionale, ha presenziato a molti eventi collaterali al torneo, portando poi in campo le coppe insieme alla ex campionessa Ash Barty, e quindi assistendo in tribuna al match serate di Djokovic. Lo stesso n.1 del mondo ha applaudito il Kid di Las Vegas, dicendo nell’intervista a caldo in campo che “dopo aver colpito quel gran diritto sul 4-0, ho sorriso e ho pensato, questo è quasi come la tua risposta, dopo ho perso tre game di fila!”, scatenando le risate del pubblico presente.

Agassi ha anche rilasciato una lunga intervista al quotidiano di Melbourne “The Age”, nella quale si è soffermato su Kyrgios, grande assente all’edizione 2024 del torneo, ma spaziando anche su vari temi. Tra questi, in chiusura dell’intervista, anche l’annoso dibattito sul GOAT, il migliore di sempre. Saggia e interessante la risposta di Andre, potremo quasi elevarla a “definitiva” riguardo all’argomento, assai dibattuto tra gli appassionati.

“L’unica cosa di cui sono assolutamente convinto è che Novak non riuscirà a battere il tempo . È solo una questione di quanto ancora potrà rinviarlo”, ha detto Agassi riferendosi a un prossimo ritiro del serbo. “Sicuramente vedo qualche anno ancora in cui lui resterà quello da battere”.

“30 Slam per Novak? Come puoi dire che è qualcosa di impossibile? I record sono destinati a essere battuti, no? Ovviamente stiamo solo speculando su così tante cose, inclusa la salute”.

Questione GOAT, il saggio punto di vista di Agassi: ““Non si può andare contro ai record che Novak ha messo sul tavolo. Dagli Slam… al numero di settimane da numero 1, ci sono così tante statistiche che lui sta semplicemente ridefinendo. Ma… come puoi lasciare Federer fuori da quella conversazione, come lasciare fuori l’eleganza con cui Federer ha fatto quello che ha fatto, l’impatto che ha avuto a livello globale sul gioco. E lo stesso con Rafa… non so se il tennis abbia mai visto qualcuno che gareggia in quel modo. Per tutto questo, si può discutere all’infinito ma di una cosa sono convinto, chi ha davvero giovato al gioco? Penso che il gioco abbia tratto enormi benefici da tutti questi fattori, dall’aver avuto questi tre insieme. Assolutamente”.

Agassi rivive le sensazioni di quando, nella parte finale della sua carriera, ha affrontato Federer. Allora il record di Major era detenuto dal suo storico rivale Sampras, ma Andre era convinto che Roger l’avrebbe superato, magari arrivando a vincere 17 o 18 Slam. “L’ho affrontato un anno prima nella finale degli US Open. Sapevo cosa stavo affrontando e non vedevo nessuno in giro in quella generazione che avesse qualche argomento su come batterlo o eguagliarlo. Ma poi arriva Rafa, e dopo poco arriva Novak. Pensa se quei tre ragazzi non avessero avuto gli altri due da affrontare. Saremmo davvero davanti a qualcuno con 35 titoli del Grande Slam!” conclude Agassi.

Andre ha anche salutato il suo ex coach e oggi grande amico Darren Cahill, salutando anche il nostro Jannik Sinner. Chissà se il grande campione ha dato qualche consiglio al nostro talento…

Marco Mazzoni