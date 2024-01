Australian Open: Il programma di Martedì 16 Gennaio 2024. In campo cinque azzurri in singolare e due in doppio. La Giorgi sulla Margaret Court Arena

Rod Laver Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

(1) I. Swiatek vs S. Kenin

(8) H. Rune vs Y. Nishioka

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(3) E. Rybakina vs K. Pliskova

R. Gasquet vs (2) C. Alcaraz

Margaret Court Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

A. Ramos-Vinolas vs (11) C. Ruud

C. Giorgi vs (18) V. Azarenka

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(6) A. Zverev vs D. Koepfer

(Q) R. Marino vs (5) J. Pegula

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Stephens vs (WC) O. Gadecki

(13) G. Dimitrov vs M. Fucsovics

S. Ofner vs T. Kokkinakis

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

P. Martic vs A. Tomljanovic

(Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00))

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

P. Stearns vs (14) D. Kasatkina

M. Purcell vs (Q) M. Valkusz

(14) T. Paul vs G. Barrere

(12) Q. Zheng vs A. Krueger

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(19) C. Norrie vs J. Varillas

D. Collins vs A. Kerber

M. McDonald vs (WC) J. Shang

E. Raducanu vs S. Rogers

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) J. McCabe vs A. Michelsen

(27) E. Navarro vs X. Wang

(11) J. Ostapenko vs (WC) K. Birrell

D. Evans vs L. Sonego

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Lajovic vs (Q) G. Zeppieri

A. Bogdan / R. Masarova vs U. Eikeri / C. Harrison

A. Krunic vs C. Burel

A. Potapova / Y. Sizikova vs V. Kudermetova / A. Pavlyuchenkova

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

E. Cocciaretto vs (Q) L. Sun

P. Tsitsipas / S. Tsitsipas vs D. Altmaier / M. Reyes-Varela

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(31) A. Bublik vs (Q) S. Nagal

(WC) K. McPhee / (WC) A. Sharma vs (WC) T. Preston / (WC) A. Rodionova

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R. Safiullin vs (28) T. Griekspoor

(29) L. Zhu vs O. Dodin

K. Boulter vs Y. Yuan

(13) M. Kato / (13) A. Sutjiadi vs E. Alexandrova / A. Kalinskaya

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) R. Zarazua vs M. Trevisan

M. Giron vs J. Draper

C. Osorio / Y. Putintseva vs (3) S. Hunter / (3) K. Siniakova

T. Mihalikova / Y. Xu vs (8) B. Haddad Maia / (8) T. Townsend

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Fils vs J. Vesely

F. Cerundolo / T. Etcheverry vs (13) N. Mahut / (13) E. Roger-Vasselin

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

K. Kawa / M. Kostyuk vs T. Maria / A. Rus

N. Barrientos / R. Matos vs Y. Bhambri / R. Haase

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

B. Zapata Miralles vs (32) J. Lehecka

S. Kwon vs (Q) L. Klein

Y. Wang vs (22) S. Cirstea

R. Arneodo / S. Weissborn vs S. Bolelli / A. Vavassori

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Q. Halys / A. Mannarino vs J. Cash / R. Galloway

(6) M. Gonzalez / (6) A. Molteni vs P. Cachin / R. Carballes Baena

G. Escobar / A. Nedovyesov vs N. Borges / A. Vukic

C. Garcia / K. Mladenovic vs (14) B. Mattek-Sands / (14) X. Wang

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Djere vs (WC) A. Cazaux

G. Minnen vs C. Tauson

C. Bucsa vs A. Blinkova

(15) S. Gille / (15) J. Vliegen vs T. Machac / Z. Zhang