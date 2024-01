Australian Open: Si ritira Borna Gojo. Lucky loser Hugo Gaston

Nel mondo del tennis, i tornei del Grande Slam come l’Australian Open sono eventi che attirano l’attenzione di appassionati da tutto il mondo. In questi eventi, ogni cambiamento nel tabellone può avere un impatto significativo sullo svolgimento del torneo.

Recentemente, ci sono state delle modifiche importanti nel tabellone maschile dell’Australian Open. Il giocatore Borna Gojo, precedentemente previsto nel tabellone principale, si è ritirato dal torneo. Questo ha portato all’inserimento di un “lucky loser”, in questo caso il francese Hugo Gaston.

Essendo un lucky loser, Gaston è entrato nel torneo nonostante la sconfitta nel turno decisivo delle qualificazioni. Questa è una seconda opportunità per Gaston di dimostrare le sue abilità in uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale.

La sua prima partita nel tabellone principale sarà contro Roberto Carballes Baena.

Md

(1) N. Djokovic vs (Q) D. Prizmic

A. Popyrin vs (WC) M. Polmans

Y. Hanfmann vs G. Monfils

A. Murray vs (30) T. Etcheverry

(20) A. Mannarino vs S. Wawrinka

A. Shevchenko vs J. Munar

C. O’Connell vs C. Garin

R. Bautista Agut vs (16) B. Shelton

(12) T. Fritz vs F. Diaz Acosta

R. Carballes Baena vs (LL) H. Gaston

F. Marozsan vs M. Cilic

(Q) D. Sweeny vs (22) F. Cerundolo

(25) L. Musetti vs B. Bonzi

(WC) J. Duckworth vs L. Van Assche

A. Vukic vs J. Thompson

M. Berrettini vs (7) S. Tsitsipas

(4) J. Sinner vs B. van de Zandschulp

(Q) J. de Jong vs P. Cachin

D. Galan vs (WC) J. Kubler

J. Wolf vs (26) S. Baez

(17) F. Tiafoe vs B. Coric

T. Machac vs (LL) S. Mochizuki

A. Tabilo vs (Q) A. Kovacevic

D. Altmaier vs (15) K. Khachanov

(10) A. de Minaur vs M. Raonic

M. Arnaldi vs (WC) A. Walton

P. Kotov vs A. Rinderknech

(Q) F. Cobolli vs (18) N. Jarry

(29) S. Korda vs (Q) V. Kopriva

Q. Halys vs (Q) L. Harris

C. Eubanks vs T. Daniel

T. Seyboth Wild vs (5) A. Rublev

(8) H. Rune vs Y. Nishioka

L. Djere vs (WC) A. Cazaux

A. Fils vs J. Vesely

R. Safiullin vs (28) T. Griekspoor

(21) U. Humbert vs (Q) D. Goffin

Z. Zhang vs F. Coria

D. Shapovalov vs (Q) J. Mensik

(Q) O. Jasika vs (9) H. Hurkacz

(13) G. Dimitrov vs M. Fucsovics

S. Ofner vs T. Kokkinakis

M. Marterer vs N. Borges

C. Lestienne vs (23) A. Davidovich Fokina

(27) F. Auger-Aliassime vs D. Thiem

A. Muller vs (Q) H. Grenier

(WC) P. Kypson vs E. Ruusuvuori

(Q) T. Atmane vs (3) D. Medvedev

(6) A. Zverev vs D. Koepfer

S. Kwon vs (Q) L. Klein

(WC) J. McCabe vs A. Michelsen

B. Zapata Miralles vs (32) J. Lehecka

(19) C. Norrie vs J. Varillas

D. Lajovic vs (Q) G. Zeppieri

M. Purcell vs (Q) M. Valkusz

A. Ramos-Vinolas vs (11) C. Ruud

(14) T. Paul vs G. Barrere

M. Giron vs J. Draper

M. Kecmanovic vs Y. Watanuki

R. Hijikata vs (24) J. Struff

(31) A. Bublik vs (Q) S. Nagal

M. McDonald vs (WC) J. Shang

D. Evans vs L. Sonego

R. Gasquet vs (2) C. Alcaraz





Marco Rossi