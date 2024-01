ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego ad Adelaide (LIVE)

ATP 250 – Adelaide (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Christopher O’Connellvs [Q] Arthur Rinderknech

2. Jordan Thompson vs [Q] Facundo Diaz Acosta (non prima ore: 02:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Rinky Hijikata vs Daniel Evans (non prima ore: 10:30)



Il match deve ancora iniziare

Show Court 1 – Ora italiana: 01:30 (ora locale: 11:00 am)

3. Yannick Hanfmann vs Lorenzo Sonego (non prima ore: 05:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [7] Jiri Lehecka vs [Q] Adam Walton



Il match deve ancora iniziare

5. [LL] James McCabe vs [8] Alexander Bublik



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

1. Matteo Arnaldi vs [LL] Bernabe Zapata Miralles



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Alex Bolt vs [LL] Thiago Seyboth Wild



Il match deve ancora iniziare

3. Nicolas Barrientos / Rafael Matos vs Alexander Shevchenko / Bernabe Zapata Miralles (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov vs Facundo Diaz Acosta / Tomas Martin Etcheverry



Il match deve ancora iniziare

5. Evan King / Reese Stalder vs Victor Vlad Cornea / Dusan Lajovic



Il match deve ancora iniziare

6. Ariel Behar / Adam Pavlasek vs Andreas Mies / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 10:00 am)

2. Marcelo Melo / Matwe Middelkoop vs [WC] Blake Ellis / Calum Puttergill



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 – Auckland (Nuova Zelanda) 🇳🇿 – 1° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. Roberto Bautista Agutvs Roberto Carballes Baena

2. [WC] Denis Shapovalov vs [7] Sebastian Ofner



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Kiranpal Pannu vs [8] Max Purcell



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Arthur Fils vs [WC] Richard Gasquet (non prima ore: 06:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Artem Sitak / Rubin Statham vs Romain Arneodo / Sam Weissborn



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Wesley Koolhof/ Nikola Mekticvs Alexander Erler/ Lucas Miedler

2. Christopher Eubanks / Ben Shelton vs [2] Maximo Gonzalez / Andres Molteni



Il match deve ancora iniziare

3. Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Fabian Marozsan / Sebastian Ofner



Il match deve ancora iniziare