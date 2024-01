ATP 250 Adelaide: Il Tabellone Principale. Tre azzurri al via

ATP 250 Adelaide – Tabellone Principale – hard

(1) Paul, Tommy vs Bye

Qualifier/Special Exempt vs Qualifier/Special Exempt

McDonald, Mackenzie vs Kecmanovic, Miomir

Qualifier/Special Exempt vs (5) Baez, Sebastian

(4) Musetti, Lorenzo vs Bye

Thompson, Jordan vs Qualifier/Special Exempt

(WC) Hijikata, Rinky vs Evans, Daniel

Qualifier/Special Exempt vs (8) Bublik, Alexander

(6) Etcheverry, Tomas Martin vs Shevchenko, Alexander

(WC) O’Connell, Christopher vs Nishioka, Yoshihito

Hanfmann, Yannick vs Sonego, Lorenzo

Bye vs (3) Korda, Sebastian

(7) Lehecka, Jiri vs Popyrin, Alexei

Lajovic, Dusan vs (WC) Kokkinakis, Thanasi

Arnaldi, Matteo vs Fucsovics, Marton

Bye vs (2) Jarry, Nicolas