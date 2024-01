Carlos Alcaraz partirà per l’Australia il prossimo 06 Gennaio. Félix Auger-Aliassime, prudenza in avvio di stagione – Rinuncia al Primo Match per problemi al Ginocchio. Su-Wei Hsieh annuncia il focus sul Doppio – L’Open d’Australia 2024 sarà il suo ultimo singolare

Carlos Alcaraz è uno dei pochi giocatori della top-50 che non disputerà alcun torneo prima dell’Open di Australia 2024, ma giocherà due partite di esibizione nella settimana precedente al primo Grande Slam dell’anno, al fine di acquisire ritmo competitivo e adattarsi alle condizioni di Melbourne. Il tennista di Murcia prenderà un volo per l’Australia sabato 6 gennaio, atterrando nel paese oceanico il 7 gennaio. Ciò significa che avrà una settimana per allenarsi intensamente nelle strutture del torneo, dove disputerà due incontri di esibizione organizzati da TennisAustralia, nei giorni 10 e 12 gennaio. Tutto lascia intendere che uno di questi incontri sarà contro Álex de Miñaur, mentre l’altro è ancora da definire, come riportato da Marca.

Su-Wei Hsieh si concentrerà esclusivamente sul doppio a partire dal termine dell’Open di Australia 2024, che sarà il suo ultimo torneo del Grande Slam giocato in singolare. Lo ha annunciato sui social network la giocatrice di Taipei, che a 37 anni, vanta sei titoli del Grande Slam nel doppio femminile ed è stata numero 23 del mondo in singolare, nonché la migliore tennista del pianeta in doppio. Il suo stile particolare e la simpatia sia dentro che fuori dal campo hanno catturato il cuore di tutti gli appassionati, che vorranno salutarla in occasione dell’evento australiano.

Félix Auger-Aliassime ha voluto procedere con molta cautela all’inizio della nuova stagione perchè continua a sentire alcuni fastidi al ginocchio che gli hanno causato molti problemi l’anno scorso. Il giocatore canadese ha comunicato questa sua situazione al capitano nella United Cup 2024, Adil Shamasdin, rinunciando a disputare la prima partita. Tuttavia, secondo Shamasdin, il problema non è grave e Félix potrebbe essere pronto per il prossimo impegno. “Non voleva mettersi troppa pressione perché da alcuni giorni sta affrontando alcuni fastidi, ma non credo che sia nulla di importante. Ho visto che ha giocato alcuni punti in questi giorni ed è molto desideroso di tornare a competere. Continuerà a seguire i protocolli di recupero e speriamo di poter contare presto su di lui”, ha dichiarato.





Marco Rossi