Jannik Sinner: Una preparazione intensa per il 2024. Partenza il 2 Gennaio per l’Australia

Jannik Sinner, attualmente numero 4 nel ranking mondiale ATP, sta intensificando i suoi allenamenti a Montecarlo con un obiettivo preciso: replicare e migliorare le prestazioni che lo hanno contraddistinto negli ultimi tre mesi del 2023 durante tutto il 2024. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Sinner è concentrato su un miglioramento nel gioco di fondo e nel recupero fisico.

Dopo una breve pausa per le festività natalizie e un rilassante periodo sugli sci a Plan de Corones, Sinner è tornato a Monte Carlo per affinare ulteriormente i dettagli della sua preparazione.

L’Approccio di Vagnozzi

Vagnozzi ha rivelato che nelle prime due settimane in Spagna, l’enfasi è stata posta sulla parte atletica. L’intento è quello di preparare Sinner a sostenere gli sforzi richiesti da un torneo del Grande Slam e dall’intera stagione, in linea con le caratteristiche aggressive e decise del suo gioco.

In particolare, l’allenamento in terra monegasca si è concentrato sul miglioramento di aspetti specifici del gioco di Sinner, come il rovescio in back, le smorzate, e la transizione verso la rete. Lo staff tecnico del giovane tennista italiano si è espresso chiaramente: l’obiettivo è rendere Sinner ancora più forte. Le vittorie ottenute nel 2023 hanno fornito a Sinner la sicurezza necessaria per affrontare queste sfide.

Prossimi Passi e Aspettative

Con la partenza prevista per l’Australia il 2 gennaio, Sinner si sta preparando per un inizio di stagione forte e per mantenere un alto livello di gioco per tutto l’anno. L’attenzione è ora rivolta ai prossimi tornei, dove l’altoatesino cercherà di dare seguito alle eccellenti performance dell’anno precedente e di consolidare ulteriormente la sua posizione tra i top player del circuito ATP.





