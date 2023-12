Patrick Mouratoglou: La strategia di rompere le racchette per vincere

Il mondo del tennis è spesso teatro di intense emozioni e strategie psicologiche, un contesto che Patrick Mouratoglou, noto allenatore e commentatore professionista, ha analizzato con la sua consueta perspicacia. Recentemente, Mouratoglou ha condiviso un video sui social media che ha suscitato notevole interesse, dove discute il motivo per cui alcuni tennisti rompono le loro racchette durante i match. Questa sua riflessione non è passata inosservata, soprattutto tra i fan di Novak Djokovic, che hanno interpretato le sue parole come un riferimento indiretto al campione serbo.

Mouratoglou non menziona esplicitamente Djokovic, ma include immagini del tennista serbo, così come di Nick Kyrgios e Simona Halep. La sua tesi è chiara: la rottura di una racchetta non è un semplice atto di frustrazione, ma una strategia calcolata per influenzare l’esito del match. “Ci sono giocatori estremamente competitivi che si focalizzano sul vincere a tutti i costi. La vittoria è prioritaria,” spiega Patrick, aggiungendo che, secondo lui, molti giocatori sono pienamente consapevoli delle conseguenze delle loro azioni.

Mouratoglou sostiene che rompere una racchetta può essere un modo per liberare la tensione e la pressione, ma anche per manifestare l’ira necessaria a combattere contro le avversità. “Sanno che il pubblico reagirà e li criticherà, ma accettano di essere odiati se questo può aumentare il loro livello di gioco,” dice Mouratoglou. Il tecnico riconosce che questo comportamento non è l’ideale, poiché comporta una perdita economica, non trasmette una buona immagine e non è un esempio positivo per i giovani, ma sottolinea che se i giocatori credono che ciò aumenti le loro possibilità di vittoria, sono disposti a farlo.

Queste affermazioni di Mouratoglou aprono una finestra sulle complesse dinamiche psicologiche del tennis professionistico, dove la pressione di vincere può portare anche a comportamenti controversi. La sua analisi offre un punto di vista interessante sulla mentalità dei giocatori di alto livello e sicuramente alimenterà ulteriori dibattiti nel mondo del tennis.





Marco Rossi