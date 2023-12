Jannik Sinner: Sessione di padel in doppio con il coach Vagnozzi ad Alicante (Video)

Jannik Sinner intensifica la sua preparazione con un approccio unico e coinvolgente. Allontanandosi temporaneamente dai soliti campi da tennis, Sinner, insieme al suo coach Simone Vagnozzi, ha optato per una sessione di padel in doppio, unendosi al crescente interesse per questo sport in rapida espansione.

Il padel, che combina elementi del tennis e dello squash, è noto per la sua natura dinamica e divertente. Questa scelta strategica da parte di Sinner e Vagnozzi non è solo un cambio di ritmo nella routine di allenamento, ma rappresenta anche un’opportunità per affinare ulteriormente le loro abilità e la comprensione reciproca sul campo.

Alicante, una città che si vanta di strutture sportive di primo livello e di un clima favorevole, offre il contesto ideale per questa fase di preparazione. L’allenamento in un ambiente diverso e stimolante è fondamentale nella strategia di Sinner, mirando a una preparazione completa in vista delle prossime competizioni.





Chi vuole supportare il canale Youtube di LiveTennis basta iscriversi e mettere mi piace ai video per avere contributi sempre migliori – CLICCANDO QUI





Marco Rossi