WTA 2024: nuovo torneo 250 in Francia, a Rouen

La stagione su terra battuta in Europa del WTA Tour avrà un nuovo evento. Nella stessa settimana del 500 di Stoccarda, dal 13 al 21 aprile, si disputerà anche un torneo 250 a Rouen, in Francia, anche questo giocato al coperto come nella città tedesca.

Sarà la terza edizione per l’Open Capfinances Rouen Métropole, che passa da 125 (in pratica un Challenger a livello maschile) ad evento del tour maggiore. La prima edizione del 125 fu vinta da Maryna Zanevska, mentre nel 2023 il torneo della Normandia è stato vinto da Viktorija Golubic.

L’Open Capfinances Rouen Métropole poursuit son évolution et intègre dès 2024 la catégorie WTA 250🔥 Cette 3e édition se déroulera au Kindarena du 13 au 21 avril sur terre battue ! #tennis #wta #rouen #2024 pic.twitter.com/aM7wraBAKu — Open Capfinances Rouen Métropole (@OpenRouen) December 12, 2023

Il torneo si disputerà al coperto presso la Kindarena della città francese, visto che al nord del paese il rischio di maltempo a metà aprile è molto alto.

Mario Cecchi