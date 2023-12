Carlos Alcaraz: Intensa pre-season in vista dell’Australian Open

Carlos Alcaraz, il numero due del mondo, ha avuto pochissime vacanze. Lo spagnolo ha partecipato a un incontro di esibizione la scorsa settimana in Città del Messico, ha fatto un giro del paese con il fratello maggiore e un gruppo di amici in alcuni dei luoghi più paradisiaci e ora è tornato in Spagna per iniziare la sua lunga pre-season questo domenica ad Alicante, all’Accademia del suo allenatore, Juan Carlos Ferrero.

È già noto che Alcaraz non gareggerà ufficialmente fino all’Australian Open (il 14 gennaio) e quindi avrà 35 giorni di pre-season senza competizioni, sebbene parteciperà a vari incontri di esibizione nelle prossime settimane. Prima a Riad (contro Novak Djokovic) il 27 di questo mese, il giorno seguente a Murcia, nella sua città natale, e nella settimana precedente l’Australian Open nel famoso Kooyong Classic, a Melbourne dove giocherà anche il nostro Jannik Sinner.

Alberto Lledó, il suo preparatore fisico, e Juanjo Moreno, il fisioterapista, saranno le figure più presenti in questa prima settimana di allenamenti, diventando una sorta di ombre per il fenomeno di Murcia. “Non è stato completamente fermo durante le vacanze. Ha giocato un po’, si è mosso, si è divertito. Ma vogliamo vedere come sta”, hanno confessato a ‘MARCA’. Le prime due settimane di pre-season di Alcaraz si concentreranno sul fisico e le successive due completamente sul tennis. “Solo a partire dal giorno di Natale l’attenzione si sposterà completamente sull’allenamento con la racchetta. Prima lavoreremo sulla forza e sul cardio affinché abbia molta energia”.

Ricordiamo che nel 2023 Carlos Alcaraz ha saltato l’Australian Open a causa di un infortunio subito durante la preseason, ma a differenza di quest’anno, lo spagnolo è arrivato alla pre-season del 2023 in ritardo a causa di un infortunio addominale che lo ha tenuto lontano dalla Davis Cup.





