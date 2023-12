WTA 125 Limoges: Il Tabellone Principale. Elisabetta Cocciaretto guida il seeding

WTA 125 Limoges – Tabellone Principale – hard

(1/WC) Elisabetta Cocciaretto vs (WC) Amandine Hesse

Darja Semenistaja vs Noma Noha Akugue

McCartney Kessler vs Margaux Rouvroy

Zeynep Sonmez vs (7) Erika Andreeva

(3) Arantxa Rus vs Gabriela Knutson

Elsa Jacquemot vs Berfu Cengiz

(WC) Anastasija Sevastova vs Patricia Maria Tig

Mona Barthel vs (8) Rebecca Peterson

(5) Cristina Bucsa vs Chloe Paquet

(WC) Audrey Albie vs Qualifier

(WC) Lois Boisson vs Kristina Mladenovic

Alice Robbe vs (4) Clara Burel

(6) Alizé Cornet vs Qualifier

Fanny Stollar vs Harmony Tan

Qualifier vs Nigina Abduraimova

Qualifier vs (2) Anna Blinkova